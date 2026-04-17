На орбите обнаружен обломок ракеты: японский зонд впервые изучит неработающие спутники (видео)

Космический аппарат ISSA-J1 проведет близкий осмотр двух вышедших из строя спутников на околоземной орбите. Это проверка возможности не только исследовать космический мусор, но и удалять его с орбиты.

Космический мусор уже становится проблемой, как считают эксперты. На орбите находятся тысячи неработающих спутников и отработанных ступеней ракет. Часть этого мусора падает в атмосферу и сгорает, но большая часть представляет угрозу для работающих космических аппаратов, ведь может произойти столкновение. Японская компания Astroscale уже несколько лет занимается разработкой технологии контролируемого удаления космического мусора с орбиты и у нее есть успехи. Теперь стало известно, что в 2027 году будет запущен космический аппарат, который впервые в истории проведет осмотр с близкого расстояния двух вышедших из строя спутников, которые находятся на разных орбитах, пишет Фокус.

Как уже писал Фокус, космический аппарат ADRAS-J компании Astroscale уже проверил безопасные методы сближения с космическим мусором и его изучения на околоземной орбите. Аппарат смог получить потрясающие фотографии брошенной на орбите верхней ступени японской ракеты H-2A, которая была запущена в космос еще в 2009 году. Из этих фотографий был создан видеоролик, который можно увидеть выше.

Отработанная ступень ракеты H-2A Фото: space.com

Теперь Astroscale заявила о том, что в 2027 году запустит в космос аппарат ISSA-J1, который должен впервые в мире провести осмотр близкого расстояния двух неработающих японских спутников, расположенных на разных орбитах.

Космический аппарат ISSA-J1 весом 650 килограммов будет использовать двигатели и системы наблюдения для проведения операций сближения с космическим мусором, что позволит провести детальный осмотр спутников и определить причины выхода их из строя. Осмотр на орбите дает критически важную информацию о состоянии спутников, которую невозможно получить с Земли, заявили в Astroscale. С помощью этой технологии операторы спутников в будущем смогут получить ценные данные о состоянии своих космических аппаратов.

ISSA-J1 изучит следующие спутники:

Advanced Land Observing Satellite (ALOS), запущенный в 2006 году, весом 4000 кг. Он вышел из строя в 2011 году и вращается вокруг Земли на высоте 691 километр;

Advanced Earth Observing Satellite-II (ADEOS-II), запущенный в 2002 году, весом 3700 кг. Он вышел и строя в 2003 году и остается на орбите на высоте 806 км.

Аппарат ISSA-J1 продемонстрирует способность приближаться к нескольким спутникам на разных орбитах в рамках одной миссии, осматривать их с близкого расстояния и оценивать состояние.

Компания Astroscale также планирует запустить демонстрационную миссию ELSA-M по удалению космического мусора с орбиты также в 2027 году. Предполагается, что космический аппарат сблизиться с целевым космическим мусором, захватит его и спустит в атмосферу Земли или же отправит на более высокую орбиту.

При написании материала использованы источники: Space.