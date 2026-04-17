На орбіті виявлено уламок ракети: японський зонд уперше вивчить непрацюючі супутники (відео)

Космічний апарат ISSA-J1 проведе близький огляд двох супутників, що вийшли з ладу, на навколоземній орбіті. Це перевірка можливості не тільки досліджувати космічне сміття, а й видаляти його з орбіти.

Космічне сміття вже стає проблемою, як вважають експерти. На орбіті перебувають тисячі непрацюючих супутників і відпрацьованих ступенів ракет. Частина цього сміття падає в атмосферу і згорає, але більша частина становить загрозу для космічних апаратів, що працюють, адже може статися зіткнення. Японська компанія Astroscale вже кілька років займається розробкою технології контрольованого видалення космічного сміття з орбіти і в неї є успіхи. Тепер стало відомо, що у 2027 році буде запущено космічний апарат, який вперше в історії проведе огляд з близької відстані двох супутників, що вийшли з ладу, які перебувають на різних орбітах, пише Фокус .

Як уже писав Фокус, космічний апарат ADRAS-J компанії Astroscale вже перевірив безпечні методи зближення з космічним сміттям і його вивчення на навколоземній орбіті. Апарат зміг отримати приголомшливі фотографії кинутої на орбіті верхньої ступені японської ракети H-2A, яка була запущена в космос ще 2009 року. З цих фотографій було створено відеоролик, який можна побачити вище.

Відпрацьований ступінь ракети H-2A Фото: space.com

Тепер Astroscale заявила про те, що 2027 року запустить у космос апарат ISSA-J1, який має вперше у світі провести огляд з близької відстані двох непрацюючих японських супутників, розташованих на різних орбітах.

Космічний апарат ISSA-J1 вагою 650 кілограмів використовуватиме двигуни і системи спостереження для проведення операцій зближення з космічним сміттям, що дасть змогу провести детальний огляд супутників і визначити причини виходу їх з ладу. Огляд на орбіті дає критично важливу інформацію про стан супутників, яку неможливо отримати із Землі, заявили в Astroscale. За допомогою цієї технології оператори супутників у майбутньому зможуть отримати цінні дані про стан своїх космічних апаратів.

ISSA-J1 вивчить такі супутники:

Advanced Land Observing Satellite (ALOS), запущений 2006 року, вагою 4000 кг. Він вийшов з ладу 2011 року і обертається навколо Землі на висоті 691 кілометр;

Advanced Earth Observing Satellite-II (ADEOS-II), запущений 2002 року, вагою 3700 кг. Він вийшов з ладу 2003 року і залишається на орбіті на висоті 806 км.

Апарат ISSA-J1 продемонструє здатність наближатися до кількох супутників на різних орбітах у рамках однієї місії, оглядати їх із близької відстані та оцінювати стан.

Компанія Astroscale також планує запустити демонстраційну місію ELSA-M з видалення космічного сміття з орбіти також у 2027 році. Передбачається, що космічний апарат зблизитися з цільовим космічним сміттям, захопить його і спустить в атмосферу Землі або ж відправить на більш високу орбіту.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space.