Добывать ценные металлы в космосе могут микроорганизмы: что выяснили ученые

Если человечество собирается освоить глубокий космос, то в этом помогут бактерии и грибы, как показало исследование.

Микроорганизмы, такие как бактерии и грибы, могут извлекать ценные металлы из горных пород астероидов. Этот процесс может стать альтернативой транспортировке столь необходимых ресурсов с Земли на далекие космические форпосты, пишет Фокус.

Ученые из Корнельского университета и Эдинбургского университета изучили, как микроорганизмы извлекают элементы платиновой группы из образца астероида в условиях микрогравитации, проведя эксперимент на борту Международной космической станции (МКС).

Для будущего освоения дальнего космоса важно иметь возможность добывать ценные ресурсы на месте. То есть вместо дорого транспортировки с Земли, ценные металлы можно добывать на астероидах, а также на Луне и Марсе. И как показывает новое исследования для этого может не понадобится слишком сложная технология, ведь можно использовать бактерии и грибы.

Астероиды содержат необходимые компоненты, такие как вода, водород, углеродные соединения и множество металлов и неметаллов, необходимых для длительного пребывания человека в космосе.

Микроорганизмы живут на нас, внутри нас и рядом с нами, поэтому они будут сопровождать нас повсюду. Соответственно, ученые предлагают использовать их для сбора ресурсов в космосе.

В рамках проекта BioAsteroid ученые изучили способность бактерий и грибов извлекать различные элементы из измельченного образца астероида при разных уровнях гравитации. Исследователи использовали два типа микроорганизмов: бактерию Sphingomonas desiccabilis и гриб Penicillium simplicissimum. Эти микроорганизмы являются перспективными инструментами для добычи ресурсов, поскольку они производят карбоновые кислоты — молекулы углерода, которые могут связываться с ценными минералами и стимулировать их высвобождение.

Каждый из микроорганизмов тестировался как отдельно, так и в составе бактериально-грибковой группы в двух условиях: на Земле и на борту МКС.

Результаты показывают, что микроорганизмы, как по отдельности, так и в составе группы могут эффективно извлекать из астероидов элементы платиновой группы: рутений, палладий и платину, которые находят разнообразное применение в промышленности, медицине и электронике.

Грибы показал себя гораздо лучше в добыче металлов, чем бактерии, особенно в условиях микрогравитации. Интересный результат заключается в том, что скорость извлечения элементов сильно меняется в зависимости от металла, а также от микроорганизма и условий гравитации.

Это открытие имеет очень большое значение для будущих космических миссий и для освоения человечеством других миров. Подобно тому, как микробы извлекают минералы из астероидов, они могут делать это и из реголита, покрывающих Луну, Марс и другие миры.

При написании материала использованы источники: npj Microgravity, Refractor.