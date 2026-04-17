Добувати цінні метали в космосі можуть мікроорганізми: що з'ясували вчені

Якщо людство збирається освоїти глибокий космос, то в цьому допоможуть бактерії та гриби, як показало дослідження.

Мікроорганізми, такі як бактерії і гриби, можуть витягувати цінні метали з гірських порід астероїдів. Цей процес може стати альтернативою транспортуванню таких необхідних ресурсів із Землі на далекі космічні форпости, пише Фокус.

Вчені з Корнельського університету та Единбурзького університету вивчили, як мікроорганізми витягують елементи платинової групи зі зразка астероїда в умовах мікрогравітації, провівши експеримент на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Для майбутнього освоєння далекого космосу важливо мати можливість видобувати цінні ресурси на місці. Тобто замість дорого транспортування з Землі, цінні метали можна добувати на астероїдах, а також на Місяці та Марсі. І як показує нове дослідження для цього може не знадобиться надто складна технологія, адже можна використовувати бактерії та гриби.

Астероїди містять необхідні компоненти, такі як вода, водень, вуглецеві сполуки та безліч металів і неметалів, необхідних для тривалого перебування людини в космосі.

Мікроорганізми живуть на нас, усередині нас і поруч із нами, тож вони супроводжуватимуть нас усюди. Відповідно, вчені пропонують використовувати їх для збору ресурсів у космосі.

У рамках проєкту BioAsteroid вчені вивчили здатність бактерій і грибів витягувати різні елементи з подрібненого зразка астероїда за різних рівнів гравітації. Дослідники використовували два типи мікроорганізмів: бактерію Sphingomonas desiccabilis і гриб Penicillium simplicissimum. Ці мікроорганізми є перспективними інструментами для видобутку ресурсів, оскільки вони виробляють карбонові кислоти — молекули вуглецю, що можуть зв'язуватися з цінними мінералами та стимулювати їхнє вивільнення.

Кожен із мікроорганізмів тестували як окремо, так і в складі бактеріально-грибкової групи у двох умовах: на Землі та на борту МКС.

Результати показують, що мікроорганізми, як окремо, так і в складі групи, можуть ефективно витягувати з астероїдів елементи платинової групи: рутеній, паладій і платину, які знаходять різноманітне застосування в промисловості, медицині та електроніці.

Гриби показали себе набагато краще у видобутку металів, ніж бактерії, особливо в умовах мікрогравітації. Цікавий результат полягає в тому, що швидкість вилучення елементів сильно змінюється залежно від металу, а також від мікроорганізму та умов гравітації.

Це відкриття має дуже велике значення для майбутніх космічних місій і для освоєння людством інших світів. Подібно до того, як мікроби витягують мінерали з астероїдів, вони можуть робити це і з реголіту, що покривають Місяць, Марс та інші світи.

Як уже писав Фокус, японський зонд уперше вивчить непрацюючі супутники на різних орбітах із близької відстані в рамках перевірки технології видалення космічного сміття.

