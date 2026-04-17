Их могут быть тысячи: в 900-летнем замке случайно обнаружили ядерный бункер (фото)

Археологи раскопали замок возрастом 900 лет и обнаружили затерянный ядерный бункер — считается, что его использовали всего несколько лет, а затем запечатали и забыли.

В новом исследовании археологи обнаружили давно забытый бункер времен холодной войны в замке Скарборо в Англии. Известно, что в 1996-х годах Королевский корпус наблюдателей использовал сооружение в качестве наблюдательного пункта для обнаружения ядерных взрывов, но он был запечатан и потерян последние полвека, пишет Фокус.

По словам ученых, в Великобритании насчитывается более 1500 наблюдательных пунктов, могут существовать еще тысячи бункеров времен холодной войны, которые пока не были обнаружены. Данные свидетельствуют о том, что Королевский корпус наблюдателей насчитывала 20 000 добровольцев и создал более 1500 наблюдательных пунктов во время холодной войны, включая бункеры, предназначенные для противостояния ядерному удару. Один из них недавно был обнаружен археологами в замке Скарборо на северо-востоке Англии.

Исследователи отмечают, что замок Скарборо представляет собой невероятный набор сооружений: остатки римской сигнальной станции, англосаксонскую церковь и собственно сам замок, построенный в 1130-х годах. В 1963 году представители Королевского корпуса наблюдателей также добавили более современное сооружение в виде бункера времен холодной войны в рамках сети, предназначенной для обнаружения взрывов в случае ядерной войны.

Любопытно, что бункер использовался всего пять лет, а затем был запечатан и засыпан землей в 1968 году, а его местоположение было забыто. До настоящего времени. Недавно археологи из благотворительной организации English Heritage проанализировали имеющиеся данные и объединили их с результатами недавно проведенного наземного обследования, чтобы определить вероятное местоположение археологического памятника Скарборо.

В начале марта команда начала раскопки и спустя всего пару дней им удалось обнаружить запечатанный вход. По словам авторов исследования, они опустили камеру под замком, чтобы оценить состояние бункера и в дальнейшем узнать больше об этом месте.

По словам руководителя коллекции в English Heritage Кевина Бута, кажется странным, что бункер времен холодной войны был построен внутри замка, однако во многих отношениях это идеальное место. Дело в том, что мыс был наблюдательным пунктом в течение тысячелетий, от поселения бронзового века до римской сигнальной станции, средневекового замка, артиллерийской батареи времен Первой мировой войны и, здесь, бетонного бункера 1960-х годов.

Отметим, что бункеры Королевского корпуса были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать ядерную атаку. Любопытно, что каждый из них имел почти идентичные характеристики, в том числе средства связи и койки для тех, кому посчастливилось эвакуироваться. Например, бункер в Йорке времен холодной войны, функционировавший до 1992 года, был ранее отреставрирован организацией "Английское наследие" и теперь является самой современной достопримечательностью организации.

В бункерах также есть диспетчерская с оригинальными устройствами мониторинга, общежитие с "теплыми кроватями", где могли разместиться до 60 сотрудников, комнаты связи и установка для откачки сточных вод. По словам ученых, в этом бункере без окон также была установлена система фильтрации воздуха и запас воды, которого хватило бы на 30 дней.

При написании использовались материалы English Heritage, Popular Mechanics.