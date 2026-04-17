Їх можуть бути тисячі: у 900-річному замку випадково виявили ядерний бункер (фото)

Археологи розкопали замок віком 900 років і виявили загублений ядерний бункер — вважається, що його використовували лише кілька років, а потім запечатали і забули.

У новому дослідженні археологи виявили давно забутий бункер часів холодної війни в замку Скарборо в Англії. Відомо, що в 1996-х роках Королівський корпус спостерігачів використовував споруду як спостережний пункт для виявлення ядерних вибухів, але його запечатали і загубили останні півстоліття, пише Фокус.

За словами вчених, у Великій Британії налічується понад 1500 спостережних пунктів, можуть існувати ще тисячі бункерів часів холодної війни, які поки що не були виявлені. Дані свідчать про те, що Королівський корпус спостерігачів налічував 20 000 добровольців і створив понад 1500 спостережних пунктів під час холодної війни, включаючи бункери, призначені для протистояння ядерному удару. Один із них нещодавно був виявлений археологами в замку Скарборо на північному сході Англії.

Дослідники зазначають, що замок Скарборо являє собою неймовірний набір споруд: залишки римської сигнальної станції, англосаксонську церкву та власне сам замок, побудований у 1130-х роках. 1963 року представники Королівського корпусу спостерігачів також додали більш сучасну споруду у вигляді бункера часів холодної війни в рамках мережі, призначеної для виявлення вибухів у разі ядерної війни.

Цікаво, що бункер використовували лише п'ять років, а потім його запечатали і засипали землею 1968 року, а про його місце розташування забули. До теперішнього часу. Нещодавно археологи з благодійної організації English Heritage проаналізували наявні дані та об'єднали їх із результатами нещодавно проведеного наземного обстеження, щоб визначити ймовірне місце розташування археологічної пам'ятки Скарборо.

Фото: Jam Press

На початку березня команда почала розкопки і лише через кілька днів їм вдалося виявити запечатаний вхід. За словами авторів дослідження, вони опустили камеру під замком, щоб оцінити стан бункера і надалі дізнатися більше про це місце.

За словами керівника колекції в English Heritage Кевіна Бута, видається дивним, що бункер часів холодної війни був побудований усередині замку, проте багато в чому це ідеальне місце. Річ у тім, що мис був спостережним пунктом протягом тисячоліть, від поселення бронзової доби до римської сигнальної станції, середньовічного замку, артилерійської батареї часів Першої світової війни і, тут, бетонного бункера 1960-х років.

Зазначимо, що бункери Королівського корпусу були спроектовані таким чином, щоб витримувати ядерну атаку. Цікаво, що кожен із них мав майже ідентичні характеристики, зокрема засоби зв'язку та ліжка для тих, кому пощастило евакуюватися. Наприклад, бункер у Йорку часів холодної війни, що функціонував до 1992 року, був раніше відреставрований організацією "Англійська спадщина" і тепер є найсучаснішою пам'яткою організації.

У бункерах також є диспетчерська з оригінальними пристроями моніторингу, гуртожиток із "теплими ліжками", де могли розміститися до 60 працівників, кімнати зв'язку та установка для відкачування стічних вод. За словами вчених, у цьому бункері без вікон також було встановлено систему фільтрації повітря і запас води, якого вистачило б на 30 днів.

Під час написання використано матеріали English Heritage, Popular Mechanics.