Спасти Венецию от потопа: для защиты от затопления город необходимо перенести целиком

Исследователи озвучили план по спасению "плавучего города" от затопления — эксперты предлагают перенести Венецию в другое место.

Венеция славится своей уникальной системой каналов и популярными гондолами, но, теперь ученые предлагают перенести "плавучий город", чтобы защитить его от повышения уровня моря, пишет Фокус.

Венеция уже находится под угрозой затопления из-за проседания фундамента и подъема уровня воды: за последние 23 года произошло 18 экстремальных наводнений. Эксперты прогнозируют, что в течение следующих 300 лет глобальный уровень моря может подняться на 7 метров, при этом ученые не исключают и подъема на 16 метров.

Чтобы помочь защитить это историческое место, ученые изучили стоимость и эффективность четырех различных мер по защите города от последствий изменения климата. Даже с установкой дополнительных насосов для откачки воды во время штормов, нынешние защитные сооружения Венеции могут оказаться достаточными только при повышении уровня моря примерно на 1,25 метра.

В результате ученые пришли к выводу, что перенос наиболее исторически значимых частей города может быть более целесообразным, чем строительство дополнительных противопаводковых сооружений. Однако эксперты предупреждают, что перенос обойдется в колоссальные 100 миллиардов долларов.

Отметим, что Венеция была построена на 120 небольших островах, пересеченных 177 каналами и почти 400 мостами. В настоящее время город использует противопаводковую систему, включающую три подвижных барьера на краю лагуны, которые могут защитить территорию от высоких приливов.

В новом исследовании команда из Университета Саленто в Италии оценила четыре стратегии спасения города от повышения уровня моря:

установка большого количества подвижных барьеров;

создание непрерывной линии противопаводковых сооружений;

закрытие Венециаской лагуны "супердамбой";

переселение города, его жителей и исторических достопримечательностей дальше от берега.

Авторы предполагают, что дамбы или закрытие лагуны могут потребоваться в случае повышения уровня моря на 0,5 метра, которое может произойти до 2100 года. Однако ученые считают, что переселение города может потребоваться и при повышении уровня моря более чем на 4,5 метра — ожидается, что это произойдет после 2300 года.

Планируемое перемещение предполагает демонтаж зданий и их повторную сборку на новых, более высоких местах. Команда предупреждает, что эта беспрецедентная и сложная операция не предотвратит утрату культурных, исторических и монументальных ценностей первоначального поселения.

Отметим, что идея вовсе не нова — в прошлом уже было проведено менее масштабное перемещение храмов Абу-Симбела в Египте. В период с 1964 по 1968 год храмы были разрезаны на более чем 1000 массивных блоков весом 20–30 тонн каждый и перемещены на 65 метров выше и на 200 метров вглубь суши, чтобы избежать затопления в результате строительства Асуанской плотины и озера Насер.

При написании использовались материалы Scientific Reports, Daily Mail.