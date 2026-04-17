Врятувати Венецію від потопу: для захисту від затоплення місто необхідно перенести цілком

Дослідники озвучили план із порятунку "плавучого міста" від затоплення — експерти пропонують перенести Венецію в інше місце.

Венеція славиться своєю унікальною системою каналів і популярними гондолами, але, тепер вчені пропонують перенести "плавуче місто", щоб захистити його від підвищення рівня моря, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Венеція вже перебуває під загрозою затоплення через просідання фундаменту та підйом рівня води: за останні 23 роки сталося 18 екстремальних повеней. Експерти прогнозують, що протягом наступних 300 років глобальний рівень моря може піднятися на 7 метрів, водночас учені не виключають і підйому на 16 метрів.

Відео дня

Щоб допомогти захистити це історичне місце, вчені вивчили вартість і ефективність чотирьох різних заходів щодо захисту міста від наслідків зміни клімату. Навіть зі встановленням додаткових насосів для відкачування води під час штормів, нинішні захисні споруди Венеції можуть виявитися достатніми тільки за умови підвищення рівня моря приблизно на 1,25 метра.

У результаті вчені дійшли висновку, що перенесення найбільш історично значущих частин міста може бути більш доцільним, ніж будівництво додаткових протипаводкових споруд. Однак експерти попереджають, що перенесення обійдеться в колосальні 100 мільярдів доларів.

Зазначимо, що Венеція була побудована на 120 невеликих островах, пересічених 177 каналами і майже 400 мостами. Нині місто використовує протипаводкову систему, що включає три рухомі бар'єри на краю лагуни, які можуть захистити територію від високих припливів.

У новому дослідженні команда з Університету Саленто в Італії оцінила чотири стратегії порятунку міста від підвищення рівня моря:

встановлення великої кількості рухомих бар'єрів;

створення безперервної лінії протипаводкових споруд;

закриття Венеціанської лагуни "супердамбою";

переселення міста, його жителів та історичних пам'яток далі від берега.

Автори припускають, що дамби або закриття лагуни можуть знадобитися в разі підвищення рівня моря на 0,5 метра, яке може статися до 2100 року. Однак учені вважають, що переселення міста може знадобитися і в разі підвищення рівня моря більш ніж на 4,5 метра — очікується, що це станеться після 2300 року.

Заплановане переміщення передбачає демонтаж будівель і їхнє повторне складання на нових, більш високих місцях. Команда попереджає, що ця безпрецедентна і складна операція не запобігатиме втраті культурних, історичних та монументальних цінностей первісного поселення.

Зазначимо, що ідея зовсім не нова — у минулому вже було проведено менш масштабне переміщення храмів Абу-Сімбела в Єгипті. У період з 1964 по 1968 рік храми розрізали на понад 1000 масивних блоків вагою 20-30 тонн кожен і перемістили на 65 метрів вище і на 200 метрів углиб суші, щоб уникнути затоплення внаслідок будівництва Асуанської греблі та озера Насер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Венеції під водою виявили стародавню римську дорогу довжиною 1200 метрів.

Раніше Фокус писав про те, що Венеція тоне зі швидкістю чотири міліметри на рік.

Під час написання використовували матеріали Scientific Reports, Daily Mail.