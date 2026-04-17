Взаимоотношения муравьев и растений длились 10 млн лет, но теперь они под угрозой: всему виной осы

Результаты нового исследования показывают, что взаимоотношения муравьев и растений оказались под угрозой из-за нашествия хищных ос. Впрочем, свою лепту, вероятно, внесли и люди.

В различных средах обитания существуют тысячи, если не миллионы, невероятно сложных взаимосвязей, сформированных годами эволюции. На малазийском Борнео это проявляется в полых трубках, созданных внутри растений для жизни муравьев: растения обеспечивают муравьев пищей и убежищем, в то время как муравьи защищают растения от гусениц и других хищников. Эта система успешно функционировала по меньшей мере последние 10 миллионов лет, но теперь оказалась под угрозой, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Ученые изучали тропическое растение Macaranga pearsonii, когда обнаружили, что структуры, используемые для размещения муравьиных колоний, были захвачены другим видом — хищными осами, известными как Dasyproctus agilis.

По словам ведущего автора исследования Дэна Лестины, они с коллегами обследовали растения, пораженные муравьями, когда заметили, что многие стебли были необычным образом выдолблены. Когда ученые открыли их, стебли оказались полны мух, которых заживо поедали личинки ос. Взрослые осы охотятся на мух, парализуют их, а затем хранят внутри полостей растения в качестве пищи для своего потомства.

В общей сложности ученые исследовали 213 деревьев Macaranga pearsonii в малазийском штате Сабах, таким образом они стремились выяснить, насколько серьезной является проблема. Результаты указывают на то, что она широко распространена в нарушенных местообитаниях.

По словам ученых, взаимоотношения муравьев и растений хорошо известны, но это первый в истории случай, когда оса, гнездящаяся в полостях, была обнаружена в пространстве, обычно занимаемом муравьями. Известно, что этот вид ос гнездится в полостях и обычно использует стебли растений для выведения потомства, запечатывается внутри вместе с мухой в качестве добычи. Авторы отмечают, что открытие также является первым зарегистрированным использованием этим видом ос растения из семейства молочайных (Euphorbiaceae) в качестве места для гнездования.

Команда также провела дополнительный отбор проб деревьев на землях, которые в основном используются под плантации масличной пальмы и подверглись интенсивной вырубке. Они собрали образцы как с плантаций, так и с вырубленного участка, чтобы сравнить наличие ос в обоих случаях.

Результаты показали, что на растениях плантаций масличной пальмы вероятность присутствия ос внутри этих сооружений выше. Авторы отмечают, что лишь на одно из 41 изученного дерева на вырубленном участке были обнаружены осы, в сравнении с 12 из 43 деревьев на плантации. Ученые полагают, что это может быть связано с использованием пестицидов на плантациях — предполагается, что это может способствовать развитию ос.

Авторы отмечают, что человеческая деятельность также трансформирует среду обитания по всему миру, в том числе и подобные изменения во взаимодействии видов. Авторы также отмечают, что пока не знают, являются ли осы местным или инвазивным видом, но их распространение явно связано с нарушенными ландшафтами.

Исследователи также обнаружили, что на растениях, где обитали осы, колонии муравьев были значительно меньше, что предполагает, что муравьи вытесняются и вытесняются осами.

При написании использовались материалы PeerJ, IFLScience.