Взаємовідносини мурах і рослин тривали 10 млн років, але тепер вони під загрозою: у всьому винні оси

Результати нового дослідження показують, що взаємовідносини мурах і рослин опинилися під загрозою через нашестя хижих ос. Втім, свою лепту, ймовірно, внесли і люди.

У різних середовищах існування існують тисячі, якщо не мільйони, неймовірно складних взаємозв'язків, сформованих роками еволюції. На малайзійському Борнео це проявляється в порожнистих трубках, створених усередині рослин для життя мурашок: рослини забезпечують мурашок їжею і притулком, у той час як мурашки захищають рослини від гусениць та інших хижаків. Ця система успішно функціонувала щонайменше останні 10 мільйонів років, але тепер опинилася під загрозою, пише Фокус.

Вчені вивчали тропічну рослину Macaranga pearsonii, коли виявили, що структури, які використовуються для розміщення мурашиних колоній, були захоплені іншим видом — хижими осами, відомими як Dasyproctus agilis.

За словами провідного автора дослідження Дена Лестіни, вони з колегами обстежували рослини, уражені мурахами, коли помітили, що багато стебел були незвичайним чином видовбані. Коли вчені відкрили їх, стебла виявилися повні мух, яких заживо поїдали личинки ос. Дорослі оси полюють на мух, паралізують їх, а потім зберігають всередині порожнин рослини як їжу для свого потомства.

Загалом вчені досліджували 213 дерев Macaranga pearsonii в малайзійському штаті Сабах, таким чином вони прагнули з'ясувати, наскільки серйозною є проблема. Результати вказують на те, що вона широко поширена в порушених місцезростаннях.

За словами вчених, взаємовідносини мурах і рослин добре відомі, але це перший в історії випадок, коли осу, що гніздиться в порожнинах, було виявлено в просторі, який зазвичай займають мурахи. Відомо, що цей вид ос гніздиться в порожнинах і зазвичай використовує стебла рослин для виведення потомства, яке запечатується всередині разом із мухою як здобич. Автори зазначають, що відкриття також є першим зареєстрованим використанням цим видом ос рослини з сімейства молочайних (Euphorbiaceae) як місця для гніздування.

Команда також провела додатковий відбір проб дерев на землях, які здебільшого використовуються під плантації олійної пальми і зазнали інтенсивної вирубки. Вони зібрали зразки як з плантацій, так і з вирубаної ділянки, щоб порівняти наявність ос в обох випадках.

Результати показали, що на рослинах плантацій олійної пальми ймовірність присутності ос всередині цих споруд вища. Автори зазначають, що лише на одному з 41 вивченого дерева на вирубаній ділянці були виявлені оси, порівняно з 12 з 43 дерев на плантації. Вчені вважають, що це може бути пов'язано з використанням пестицидів на плантаціях — передбачається, що це може сприяти розвитку ос.

Автори зазначають, що людська діяльність також трансформує середовище проживання по всьому світу, зокрема й подібні зміни у взаємодії видів. Автори також зазначають, що поки не знають, чи є оси місцевим або інвазивним видом, але їхнє поширення явно пов'язане з порушеними ландшафтами.

Дослідники також виявили, що на рослинах, де мешкали оси, колонії мурашок були значно меншими, що припускає, що мурахи витісняються і витісняються осами.

Під час написання використано матеріали PeerJ, IFLScience.