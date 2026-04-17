Впервые в истории гигантское цунами запечатлели из космоса: охватило весь Тихий океан (фото)

29 июля 2025 года землетрясение магнитудой 8,8 пронеслось по Куриле-Камчатской зоне субдукции, оно вызвало цунами, охватившее весь Тихий океан. К счастью для ученых, спутник NASA и французского космического агентства SWOT случайно пролетел над этим местом, впервые в истории получив высококачественные космические снимки редкого природного эксперимента — мощного цунами в зоне субдукции, пишет Фокус.

Вместо единого аккуратного гребня, стремительно пересекающего бассейн, изображение показало сложную, разветвленную картину рассеивания энергии на сотни километров. Любопытно, что это детали, которые традиционные приборы почти никогда не могут воспроизвести.

По словам ученых, результаты выходят далеко за рамки просто красивой картинки. На самом деле, полученные данные указывают на необходимость пересмотра физических принципов, используемых для прогнозирования цунами.

Отметим, что до этого момента лучшими средствами наблюдения за открытым океаном были лубоководные буи DART: чрезвычайно чувствительные, но разреженные, каждый из которых предоставлял временной ряд в одной точке. В то же время спутник картирует полосу высоты поверхности моря шириной 120 за один проход. Это позволяет ученым наблюдать за эволюцией геометрии цунами как в пространстве, так и во времени.

По словам ведущего автора исследования Анхеля Руис-Ангуло из Университета Исландии, по сути, SWOT можно воспринимать как "новые очки". Ранее с помощью DART ученые могли видеть цунами только в определенных точках бескрайних просторов океана.

Известно, что NASA и французское космическое агентство CNES запустили SWOT в декабре 2022 года для исследования поверхностных вод по всему миру. По словам Руис-Ангуло, они с коллегами изучали данные об океанических вихрях, когда произошло событие на Камчатке.

Команда анализировала данные SWOT более двух лет, изучая различные процессы в океане, такие как небольшие вихри, и никогда не предполагала, что им посчастливится зафиксировать цунами. Ранее считалось, что большие цунами, охватывающие весь бассейн, ведут себя как мелководные волны. Их длина волны намного превышает глубину океана, поэтому они движутся, не распадаясь на отдельные компоненты. Теперь новый снимок, полученный с помощью SWOT, говорит об обратном.

Региональный контекст землетрясения и цунами магнитудой 8,8 на Камчатке, Россия. Звездочкой обозначен гипоцентр события, а механизм очага получен из решения W-фазы Фото: NOAA

Когда команда запустила численные модели, учитывающие дисперсионные эффекты, смоделированное волновое поле гораздо лучше соответствовало спутниковым данным, чем в "недисперсионных" моделях. Полоса наблюдений SWOT показала ученым, как выглядела волна в океане. Буи DART зафиксировали время и амплитуду в ключевых точках. Ученые отмечают, что два датчика не совпали с прогнозами цунами, полученными на основе более ранних сейсмических и геодезических моделей источников — один зафиксировал волны раньше, чем ожидалось, а другой — позже.

Используя инверсию, которая ассимилировала данные DART, исследователи пересмотрели разрыв. Он простирался дальше на юг и охватывал примерно 400 километров, а не 300 километров, как предполагали многие первоначальные модели.

Авторы исследования отмечают, что спутниковые снимки помогли сделать три основных момента:

спутниковая альтиметрия высокого разрешения позволяет увидеть внутреннюю структуру цунами в океане, а не только его присутствие;

дисперсия — часто недооцениваемая при крупных событиях — может влиять на то, как энергия распространяется на ведущие и последующие волны;

объединение спутниковых снимков, временных рядов DART, сейсмических записей и геодезической деформации дает более точную картину источника и его эволюции вдоль простирания.

Напомним, ранее мы писали о том, что острова в Тихом океане ежедневно сотрясает: ученые ищут источник загадочного роя землетрясений.

Ранее Фокус писал о том, что гигантское цунами впервые в истории запечатлели из космоса.

Исследование опубликовано в журнале The Seismic Record.