Уперше в історії гігантське цунамі зафіксували з космосу: охопило весь Тихий океан (фото)

Минулого року землетрус магнітудою 8,8 спричинив цунамі, що охопило весь Тихий океан — супутник уперше в історії отримав перші зображення високої роздільної здатності.

29 липня 2025 року землетрус магнітудою 8,8 пронісся Курильо-Камчатською зоною субдукції, він спричинив цунамі, що охопило весь Тихий океан. На щастя для вчених, супутник NASA і французького космічного агентства SWOT випадково пролетів над цим місцем, вперше в історії отримавши високоякісні космічні знімки рідкісного природного експерименту — потужного цунамі в зоні субдукції, пише Фокус.

Замість єдиного акуратного гребеня, що стрімко перетинає басейн, зображення показало складну, розгалужену картину розсіювання енергії на сотні кілометрів. Цікаво, що це деталі, які традиційні прилади майже ніколи не можуть відтворити.

За словами вчених, результати виходять далеко за рамки просто красивої картинки. Насправді, отримані дані вказують на необхідність перегляду фізичних принципів, що використовуються для прогнозування цунамі.

Зазначимо, що до цього моменту найкращими засобами спостереження за відкритим океаном були лубоководні буї DART: надзвичайно чутливі, але розріджені, кожен з яких надавав часовий ряд в одній точці. Водночас супутник картує смугу висоти поверхні моря завширшки 120 за один прохід. Це дає змогу вченим спостерігати за еволюцією геометрії цунамі як у просторі, так і в часі.

За словами провідного автора дослідження Анхеля Руїс-Ангуло з Університету Ісландії, по суті, SWOT можна сприймати як "нові окуляри". Раніше за допомогою DART вчені могли бачити цунамі тільки в певних точках безкрайніх просторів океану.

Відомо, що NASA і французьке космічне агентство CNES запустили SWOT у грудні 2022 року для дослідження поверхневих вод по всьому світу. За словами Руїс-Ангуло, вони з колегами вивчали дані про океанічні вихори, коли сталася подія на Камчатці.

Команда аналізувала дані SWOT понад два роки, вивчаючи різні процеси в океані, такі як невеликі вихори, і ніколи не припускала, що їм пощастить зафіксувати цунамі. Раніше вважалося, що великі цунамі, які охоплюють весь басейн, поводяться як мілководні хвилі. Їхня довжина хвилі набагато перевищує глибину океану, тому вони рухаються, не розпадаючись на окремі компоненти. Тепер новий знімок, отриманий за допомогою SWOT, свідчить про зворотне.

Регіональний контекст землетрусу і цунамі магнітудою 8,8 на Камчатці, Росія. Зірочкою позначено гіпоцентр події, а механізм вогнища отримано з рішення W-фази Фото: NOAA

Коли команда запустила чисельні моделі, що враховують дисперсійні ефекти, змодельоване хвильове поле набагато краще відповідало супутниковим даним, ніж у "недисперсійних" моделях. Смуга спостережень SWOT показала вченим, який вигляд мала хвиля в океані. Буї DART зафіксували час і амплітуду в ключових точках. Учені зазначають, що два датчики не збіглися з прогнозами цунамі, отриманими на основі більш ранніх сейсмічних і геодезичних моделей джерел — один зафіксував хвилі раніше, ніж очікувалося, а інший — пізніше.

Використовуючи інверсію, яка асимілювала дані DART, дослідники переглянули розрив. Він простягався далі на південь і охоплював приблизно 400 кілометрів, а не 300 кілометрів, як припускали багато початкових моделей.

Автори дослідження зазначають, що супутникові знімки допомогли зробити три основні моменти:

супутникова альтиметрія високої роздільної здатності дає змогу побачити внутрішню структуру цунамі в океані, а не тільки його присутність;

дисперсія — часто недооцінювана при великих подіях — може впливати на те, як енергія поширюється на провідні та наступні хвилі;

об'єднання супутникових знімків, часових рядів DART, сейсмічних записів і геодезичної деформації дає більш точну картину джерела і його еволюції вздовж простягання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що острови в Тихому океані щодня стрясає: вчені шукають джерело загадкового рою землетрусів.

Раніше Фокус писав про те, що гігантське цунамі вперше в історії зафіксували з космосу.

Дослідження опубліковано в журналі The Seismic Record.