Неймовірна деталізація: гігантське цунамі вперше в історії зафіксували з космосу

Уперше в історії супутник відстежив цунамі більш детально, ніж будь-коли раніше. Вважається, що нові дані можуть допомогти поліпшити моделі цих гігантських хвиль і підвищити ефективність систем прогнозування та оповіщення.

Супутник Surface Water and Ocean Topography (SWOT) був запущений NASA і Центром національних космічних досліджень Франції (CNES) у 2022 році. Він був розроблений для моніторингу руху світових вод на основі змін висоти поверхні. Але після кількох років збору даних про невеликі течії SWOT пропустив велику подію, пише Science Alert.

29 липня 2025 року в Курило-Камчатській зоні субдукції стався землетрус магнітудою 8,8. Це спричинило цунамі, яке пронеслося Тихим океаном — якраз у цей момент супутник SWOT проходив над місцем.

Вчені використовували дані із супутника, а також дані трьох буїв, що плавають у цьому районі в рамках проєкту "Глибоководна оцінка і звітність про цунамі" (DART). У результаті вченим вдалося зафіксувати складнішу картину поширення і розсіювання, ніж вважалося раніше.

Автори дослідження зазначають, що їм вдалося виявити щось цікаве. Тривалий час вважалося, що великі цунамі не розсіюються, тобто в основному зберігають форму єдиної хвилі під час свого руху. Однак дані SWOT-аналізу показують, що цунамі розпалося, утворивши відносно велику головну хвилю, за якою пішли дрібніші хвилі, що відстають.

За словами першого автора дослідження, фізика-океанографа Ісландського університету Анхеля Руїса-Ангуло, раніше за допомогою DART вчені могли бачити цунамі лише в певних точках на просторах океану. Однак також були й інші супутники, але вони, в кращому разі, бачили лише тонку лінію, що перетинає цунамі.

Передній фронт цунамі, візуалізований за даними SWOT-аналізу висоти морської поверхні Фото: solar-system

Тепер за допомогою супутника вчені можуть охопити смугу шириною близько 1120 кілометрів, отримуючи безпрецедентно високу роздільну здатність даних про морську поверхню. Вважається, що SWOT та інші супутники можуть бути корисними для виявлення і відстеження майбутніх цунамі в режимі реального часу. Це дасть змогу максимально завчасно попереджати прибережні спільноти, які можуть постраждати.

