Невероятная детализация: гигантское цунами впервые в истории запечатлели из космоса

Впервые в истории спутник отследил цунами более детально, чем когда-либо прежде. Считается, что новые данные могут помочь улучшить модели этих гигантских волн и повысить эффективность систем прогнозирования и оповещения.

Спутник Surface Water and Ocean Topography (SWOT) был запущен NASA и Центром национальных космических исследований Франции (CNES) в 2022 году. Он был разработан для мониторинга движения мировых вод на основе изменений высоты поверхности. Но после нескольких лет сбора данных о небольших течениях SWOT пропустил крупное событие, пишет Science Alert.

29 июля 2025 года в Курило-Камчатской зоне субдукции произошло землетрясений магнитудой 8,8. Это вызвало цунами, пронесшееся по Тихому океану – как раз в этот момент спутник SWOT проходил над местом.

Ученые использовали данные со спутника, а также данные трех буев, плавающих в этом районе в рамках проекта "Глубоководная оценка и отчетность о цунами" (DART). В результате ученым удалось зафиксировать более сложную картину распространения и рассеивания, чем считалось ранее.

Авторы исследования отмечают, что им удалось обнаружить нечто любопытное. Долгое время считалось, что крупные цунами не рассеиваются, то есть в основном сохраняют форму единой волны при своем движении. Однако данные SWOT-анализа показывают, что цунами распалось, образовав относительно большую головную волну, за которой последовали более мелкие отстающие волны.

По словам первого автора исследования, физика-океанографа Исландского университета Анхеля Руиса-Ангуло, раньше с помощью DART ученые могли видеть цунами лишь в определенных токах на просторах океана. Однако также были и другие спутники, но они, в лучшем случае, видели лишь тонкую линию, пересекающую цунами.

Передний фронт цунами, визуализированный по данным SWOT-анализа высоты морской поверхности Фото: NASA

Теперь с помощью спутника ученые могут охватить полосу шириной около 1120 километров, получая беспрецедентно высокое разрешение данных о морской поверхности. Считается, что SWOT и другие спутники могут быть полезны для обнаружения и отслеживания будущих цунами в режиме реального времени. Это позволит максимально заблаговременно предупреждать прибрежные сообщества, которые могут пострадать.

