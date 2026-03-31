Гігантська хвиля обрушиться на берег за хвилини: названо найнебезпечніше море на Землі

У новому дослідженні вчені виявили, що одне із земних морів, всупереч поширеній думці, становить значну та недооцінену небезпеку цунамі.

Середземне море часто вважають зоною низького ризику цунамі, але це твердження все частіше ставиться під сумнів. Історичні дані та сучасні моделі показують, що потужні хвилі вже обрушувалися на Французьку Рів'єру і можуть зробити це знову. Ба більше, дослідження узбережжя навколо Ніцци дійшли чіткого висновку: Середземне море може бути небезпечнішим, ніж вважалося раніше, пише Фокус.

Відомо, що цунамі спричиняються раптовими зсувами морського дна, включно із землетрусами, зсувами або вулканічною активністю. На відміну від звичайних хвиль, гнаних вітром, вони переміщують величезні обсяги води цілими океанічними басейнами. У глибоких водах вони можуть залишитися непоміченими, проте ситуація змінюється в міру наближення до берега, де хвилі стискаються і спрямовуються вгору, спричиняючи швидкі повені та сильні течії.

За словами вчених, цунамі може початися з несподіваного відступу моря або підйому у вигляді серії хвиль, а не єдиної стіни води. Висота хвиль може варіюватися від кількох сантиметрів до кількох метрів, але реальна небезпека полягає в швидкості та силі цих хвиль. Вода, що спрямовується вглиб суші, може чинити тиск у кілька тонн на квадратний метр, чого достатньо, щоб зруйнувати будівлі, порти і дороги.

Статистика показує, що з 1970 року цунамі забрали життя понад 250 000 осіб. Катастрофа в Індійському океані 2004 року і цунамі в Тохоку в Японії 2011 року показали, як швидко можуть бути затоплені цілі берегові лінії, навіть у регіонах із розвиненими системами попередження.

Цунамі, як правило, пов'язують з Тихим та Індійським океанами, через що багато хто вважає, що Середземномор'я піддається мінімальному ризику. Тепер, нове дослідження показує, що це уявлення, ймовірно, може бути помилковим.

Учені зазначають, що після Тихого океану в Середземноморському басейні зафіксовано найбільшу кількість історичних цунамі, кілька з яких обрушилися на узбережжя Лазурного берега Франції. Дані вказують на те, що в період з 16 століття до початку 2000-х років у морській зоні вздовж Французької Рив'єри було зареєстровано близько двох десятків інцидентів, при цьому висота хвиль часто перевищувала два метри.

Джерела середземноморських цунамі можуть бути локальними або віддаленими:

час наростання локальних хвиль може становити менше 10 хвилин;

цунамі, що виникають далі, можуть наростати до 90 хвилин.

Тепер учені вважають, що місцевим урядам необхідно розробити більш розширену систему обізнаності населення про цунамі, а також розробити план дій на випадок загрози.

Під час написання використовувалися матеріали The Conversation, SciTechDaily.