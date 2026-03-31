Гигантская волна обрушится на берег за минуты: названо самое небезопасное море на Земле

В новом исследовании ученые обнаружили, что одно из земных морей, вопреки распространенному мнению, представляет значительную и недооцененную опасность цунами.

Средиземное море часто считают зоной низкого риска цунами, но это утверждение все чаще подвергается сомнению. Исторические данные и современные модели показывают, что мощные волны уже обрушивались на Французскою Ривьеру и могут сделать это снова. Более того, исследования побережья вокруг Ниццы пришли к четкому выводу: Средиземное море может быть опаснее, чем считалось ранее, пишет Фокус.

Известно, что цунами вызываются внезапными сдвигами морского дна, включая землетрясения, оползни или вулканическую активность. В отличие от обычных волн, гонимых ветром, они перемещают огромные объемы воды по целым океаническим бассейнам. В глубоких водах они могут остаться незамеченными, однако ситуация меняется по мере приближения к берегу, где волны сжимаются и устремляются вверх, вызывая быстро движущиеся наводнения и сильные течения.

По словам ученых, цунами может начаться с неожиданного отступления моря или подъема в виде серии волн, а не единой стены воды. Высота волн может варьироваться от нескольких сантиметров до нескольких метров, но реальная опасность заключается в скоре и силе этих волн. Вода, устремляющаяся вглубь суши, может оказывать давление в несколько тонн на квадратный метр, чего достаточно, чтобы разрушить здания, порты и дороги.

Статистика показывает, что с 1970 года цунами унесли жизни более 250 000 человек. Катастрофа в Индийском океане в 2004 году и цунами в Тохоку в Японии в 2011 году показали, как быстро могут быть затоплены целые береговые линии, даже в регионах с развитыми системами предупреждения.

Цунами, как правило, связывают с Тихим и Индийским океанами, из-за чего многие считают, что Средиземноморье подвергается минимальному риску. Теперь, новое исследование показывает, что это представление, вероятно, может быть ошибочным.

Ученые отмечают, что после Тихого океана в Средиземноморском бассейне зафиксировано наибольшее количество исторических цунами, несколько из которых обрушились на побережье Лазурного берега Франции. Данные указывают на то, что в период с 16 века до начала 2000-х годов в морской зоне вдоль Французской Ривьеры было зарегистрировано около двух десятков инцидентов, при этом высота волн часто превышала два метра.

Источники средиземноморских цунами могут быть локальными или отдаленными:

время нарастания локальных волн может составлять менее 10 минут;

цунами, возникающие дальше, могут нарастать до 90 минут.

Теперь ученые считают, что местным правительствам необходимо разработать более расширенную систему осведомленности населения о цунами, а также разработать план действий на случай угрозы.

При написании использовались материалы The Conversation, SciTechDaily.