36 кг за одно лето: названа ткань, которая у млекопитающих растет быстрее всего

За миллиарды лет истории наша планета успела стать домом для невероятного количества видов, и некоторые из них весьма уникальны. Например, олени занимают первое место среди животных с самым быстрым ростом тканей среди млекопитающих, согласно Книге рекордов Гиннесса: их рога способны отрастать до 2,5 сантиметров в день у более крупных видов, пишет Фокус.

По словам экспертов, крупный самец лося Alces alces, крупнейшего из ныне живущих видов оленей, обитающего в Европе и Северной Америке, может отрастить полный набор рогов весом 36 кг за одно лето — ежедневно прибавляется около 0,5 килограмма костной массы. Для сравнения, вес лося составляет около 700 килограммов, а потому рост этих рогов добавляет чуть более пяти процентов к весу животного — это эквивалентно тому, как если бы средний американский мужчина добавил к своей голове около 4,66 килограмма костной массы.

Не менее любопытным является и то, как кости могут так быстро прорастать ежегодно? Простой ответ: бархат. Не ткань, а кожа – сильно васкуляризированная кожа, покрытая коротким, густым мехом, который покрывает растущие рога, а затем отслаивается жутковатыми полосками, когда они отрастают.

По словам экспертов из Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (FWS), бархат позволяет богатой кислородом крови достигать растущих рогов, которые начинаются как хрящ и калицифируются в кость. Ученые также отмечают, что аномалии рогов могут быть вызваны повреждениями бархата.

Но это еще не все. Для быстрого роста рогов оленям также необходимо огромное количество качественной пищи, которая восполняет потерю минералов из-за роста новых костей. Наблюдения указывают на то, что в неблагоприятных условиях плотность костей самца снижается, поскольку его организм использует кальций для укрепления рогов. Для сравнения, самцы лосей тратят четверть энергии, получаемой из 16 килограммов растительности, которую они съедают каждый день, на рост рогов. В то же время самки используют эту энергию для подготовки к зиме — именно поэтому они, вероятно, живут дольше самцов.

Тем не менее, по крайней мере, у оленей в итоге появляется мощное оружие, но лишь на несколько недель. Когда осенний сезон завершается, а рога выполнили свою функцию, наступает время их сбросить.

Рога тяжелые и могут быть неудобны для самцов, чей главный интерес теперь — это еда, достаточная для выживания зимой. Поэтому, потратив всю эту энергию на наращивание костей быстрее, чем любое другое млекопитающее, олень сбрасывает рога, готовясь пережить зиму, прежде чем начать весь этот чертов цикл заново.

При написании использовались материалы University of Cambridge Museum of Zoology, FWS, IFLScience.