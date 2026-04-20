36 кг за одне літо: названо тканину, яка у ссавців росте найшвидше

Учені зазначають, що саме олені посідають перше місце серед тварин, у яких спостерігається найшвидший ріст тканин серед ссавців.

За мільярди років історії наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів, і деякі з них вельми унікальні. Наприклад, олені посідають перше місце серед тварин з найшвидшим зростанням тканин серед ссавців, згідно з Книгою рекордів Гіннесса: їхні роги здатні відростати до 2,5 сантиметрів на день у більших видів, пише Фокус.

За словами експертів, великий самець лося Alces alces, найбільшого з нині живих видів оленів, що мешкає в Європі та Північній Америці, може відростити повний набір рогів вагою 36 кг за одне літо — щодня додається близько 0,5 кілограма кісткової маси. Для порівняння, вага лося становить близько 700 кілограмів, а тому зростання цих рогів додає трохи більше ніж п'ять відсотків до ваги тварини — це еквівалентно тому, як якщо б середній американський чоловік додав до своєї голови близько 4,66 кілограма кісткової маси.

Не менш цікавим є й те, як кістки можуть так швидко проростати щороку? Проста відповідь: оксамит. Не тканина, а шкіра — сильно васкуляризована шкіра, вкрита коротким, густим хутром, яке вкриває зростаючі роги, а потім відшаровується моторошнуватими смужками, коли вони відростають.

За словами експертів зі Служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США (FWS), оксамит дає змогу багатій на кисень крові досягати зростаючих рогів, що починаються як хрящ і каліцифуються в кістку. Учені також зазначають, що аномалії рогів можуть бути спричинені пошкодженнями оксамиту.

Але це ще не все. Для швидкого росту рогів оленям також необхідна величезна кількість якісної їжі, яка заповнює втрату мінералів через ріст нових кісток. Спостереження вказують на те, що в несприятливих умовах щільність кісток самця знижується, оскільки його організм використовує кальцій для зміцнення рогів. Для порівняння, самці лосів витрачають чверть енергії, одержуваної з 16 кілограмів рослинності, яку вони з'їдають щодня, на ріст рогів. Водночас самки використовують цю енергію для підготовки до зими — саме тому вони, ймовірно, живуть довше за самців.

Проте, принаймні, в оленів зрештою з'являється потужна зброя, але лише на кілька тижнів. Коли осінній сезон завершується, а роги виконали свою функцію, настає час їх скинути.

Роги важкі й можуть бути незручними для самців, чий головний інтерес тепер — це їжа, достатня для виживання взимку. Тому, витративши всю цю енергію на нарощування кісток швидше, ніж будь-який інший ссавець, олень скидає роги, готуючись пережити зиму, перш ніж почати весь цей чортів цикл заново.

Під час написання використано матеріали University of Cambridge Museum of Zoology, FWS, IFLScience.