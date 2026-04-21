Кокаиновые медведи — не единственные, кто страдает: ученые подсадили на наркотики лосося

В новом эксперименте ученые специально создали "кокаинового лосося", чтобы изучить, как наркотики влияют на поведение животных.

Исследование дикого лосося, подвергшегося воздействию кокаина и его метаболита бензоилегонина, показывает, что концентрации, которые сейчас распространены в городских районах, могут резко изменить их поведение. Хотя эти "стимуляторы" не сократили продолжительность жизни рыб, как опасались ученые, их неестественное распространение может усугубить ситуацию с инвазивными видами, пишет Фокус.

Анализ показывает, что сегодня в мире так много людей употребляют кокаин и другие запрещенные наркотики, что тревожные уровни обнаруживаются в сточных водах и попадают в окружающую среду. Лабораторные эксперименты выявили повышенную активность и агрессию у некоторых водных животных при воздействии кокаина.

В новом исследовании под руководством Маркуса Микеоанджели из Университета Гриффита ученые обнаружили, что поведение животных на самом деле очень чувствительно к условиям окружающей среды. Более того, исследования часто показывают, что поведенческие признаки, измеренные в лаборатории, не являются репрезентативными для тех, которые проявляются в более естественных условиях.

В новой работе ученые сосредоточились на том, чтобы понять, какое воздействие окажет кокаин: команда выпустила три группы по 35 мальков лосося в озеро Веттерн, большое шведское озеро, где концентрация кокаина низкая.

Треть лососей получила имплантаты, которые вводили кокаин в их организм со скоростью, соответствующей скорости, обнаруженной в относительно загрязненных водоемах. Треть получила аналогичную дозу бензоилэкгонина, основной молекулы, в которую метаболизируется кокаин после употребления человеком. Еще одна треть была контрольной группой, получившей имплантаты, но без дозы препарата.

На каждой рыбе также установили трекер, позволявший исследователям отслеживать ее перемещения. Изначальные различия были незначительными, но к 5 и 6 неделям ученые обнаружили, что рыбы, получавшие бензоилэкгонин, проплывали на 50% дальше, чем контрольная группа.

К 7 и 8 неделям рыбы, подвергшиеся воздействию бензоилэкгонина, проплывали на 90% дальше, а рыбы, получавшие кокаин напрямую, также заметно дальше проплывали в среднем, хотя и с большим перекрытием с контрольной группой. Все это дополнительное плавание привело к более широкому расселению по озеру.

Отметим, что выживаемость лосося очень низкая — это вид, который отдает приоритет откладыванию огромного количества икры, а не родительской заботе, чтобы максимизировать шансы на то, что лишь немногие доживут до взрослого возраста. В результате ученые не были удивлены, что со временем все больше и больше мальков перестали двигаться, предположительно, потому что они погибли.

В то же время неожиданным оказалось отсутствие статистически значимой разницы в показателям выживаемости между группами: лососи в контрольной группе в среднем умирали несколько раньше. Предполагалось, что кокаин заставит рыбу жить быстро и умирать молодыми, возможно, из-за выхода за пределы безопасной зоны.

Однако ученые считают, что любые неестественные изменения в поведении рыб — это плохо. Вероятно, это приводит к каскадным эффектам, изменениям в динамике популяции. Однако ученым все еще неизвестно, как воздействие влияет на репродуктивные процессы или как они взаимодействуют с хищниками. Отметим, что характер эксперимента также не позволил ученым проверить как кокаин влияет на агрессивность рыб.

При написании использовались материалы Current Biology, IFLScience.