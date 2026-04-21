Кокаїнові ведмеді — не єдині, хто страждає: вчені підсадили на наркотики лосося

У новому експерименті вчені спеціально створили "кокаїнового лосося", щоб вивчити, як наркотики впливають на поведінку тварин.

Дослідження дикого лосося, який зазнав впливу кокаїну і його метаболіту бензоілегоніну, показує, що концентрації, які зараз поширені в міських районах, можуть різко змінити їхню поведінку. Хоча ці "стимулятори" не скоротили тривалість життя риб, як побоювалися вчені, їх неприродне поширення може погіршити ситуацію з інвазивними видами, пише Фокус.

Аналіз показує, що сьогодні у світі так багато людей вживають кокаїн та інші заборонені наркотики, що тривожні рівні виявляють у стічних водах, які потрапляють у навколишнє середовище. Лабораторні експерименти виявили підвищену активність і агресію у деяких водних тварин під впливом кокаїну.

У новому дослідженні під керівництвом Маркуса Мікеоанджелі з Університету Гріффіта вчені виявили, що поведінка тварин насправді дуже чутлива до умов навколишнього середовища. Ба більше, дослідження часто показують, що поведінкові ознаки, виміряні в лабораторії, не є репрезентативними для тих, що проявляються в більш природних умовах.

У новій роботі вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, який вплив матиме кокаїн: команда випустила три групи по 35 мальків лосося в озеро Веттерн, велике шведське озеро, де концентрація кокаїну низька.

Третина лососів отримала імплантати, які вводили кокаїн в їхній організм зі швидкістю, що відповідає швидкості, виявленій у відносно забруднених водоймах. Третина отримала аналогічну дозу бензоілекгоніну, основної молекули, в яку метаболізується кокаїн після вживання людиною. Ще одна третина була контрольною групою, яка отримала імплантати, але без дози препарату.

На кожній рибі також встановили трекер, що давав змогу дослідникам відстежувати її переміщення, і було виявлено значні рівні бензоілекгоніну, основної молекули, в яку метаболізується кокаїн після вживання людиною. Початкові відмінності були незначними, але до 5 і 6 тижнів вчені виявили, що риби, які отримували бензоілекгонін, пропливали на 50% далі, ніж контрольна група.

До 7 і 8 тижнів риби, які зазнали впливу бензоілекгоніну, пропливали на 90% далі, а риби, які отримували кокаїн напряму, також помітно далі пропливали в середньому, хоча і з більшим перекриттям з контрольною групою. Все це додаткове плавання призвело до ширшого розселення по озеру.

Зазначимо, що виживаність лосося дуже низька — це вид, який віддає пріоритет відкладанню величезної кількості ікри, а не батьківській турботі, щоб максимізувати шанси на те, що лише деякі доживуть до дорослого віку. У результаті вчені не були здивовані, що з часом дедалі більше і більше мальків перестали рухатися, імовірно, тому що вони загинули.

Водночас несподіваною виявилася відсутність статистично значущої різниці в показниках виживання між групами: лососі в контрольній групі в середньому помирали дещо раніше. Передбачалося, що кокаїн змусить рибу жити швидко і вмирати молодими, можливо, через вихід за межі безпечної зони.

Проте вчені вважають, що будь-які неприродні зміни в поведінці риб — це погано. Ймовірно, це призводить до каскадних ефектів, змін у динаміці популяції. Проте вченим все ще невідомо, як вплив впливає на репродуктивні процеси або як вони взаємодіють із хижаками. Зазначимо, що характер експерименту також не дав змоги вченим перевірити як кокаїн впливає на агресивність риб.

Під час написання використовували матеріали Current Biology, IFLScience.