Авторства утраченной цивилизации: происхождение Великой пирами Гизы вновь ставят под сомнение

Происхождение Великой египетской пирамиды вновь подверглось сомнению, поскольку новые свидетельства указывают на более раннее использование сооружения утраченной цивилизацией.

Десятилетиями альтернативные теории предполагали, что древнее сооружение — Великие пирамиды Гизы, возможно, не было построено во время правления фараона Хуфу около 2600 года до нашей эры — эта хронология широко принята ведущими археологами, пишет Фокус.

Недавно ведущий программы The Why Files Джей Джентиле обсуждал памятник Гизы, утверждая, что остатки, обнаруженные в ключевых камерах, соответствуют веществам, известным своей способностью вызывать мощные химические реакции. По словам эксперта, есть свидетельства наличия хлорида цинка с одной стороны и соляной кислоты с другой, а также серной кислоты — Джентеле считает, что эти факторы могут указывать на древние реакции внутри Великой пирамиды. Он утверждал, что сочетание этих материалов могло вызвать реакции внутри пирамиды, подпитывая предположения о том, что сооружение служило не только царской гробницей.

Отметим, что сторонники этой теории считают, что подобные реакции указывают на то, что памятник мог функционировать гораздо более развито, чем считалось ранее, что поднимает вопросы о том, кто мог его изначально построить. В то же время египтологи, придерживающиеся общепринятой точки зрения, утверждают, что Великая пирамида была построена древними рабочими из известняковых блоков, добытых неподалеку, как место захоронения фараона Хуфу 4500 лет назад.

Теперь Джентеле подвергает сомнению это общепринятое убеждение: например, Великую пирамиду Гизы считают гробницей Хуфу, но в пирамидах никогда не находили мумий. В то же время египтологи уверяют, что гробница, вероятно, была ограблена, а все мумии были вынесены. Впрочем, этому утверждению, по словам Джентеле, нет никаких доказательств.

Известно, что идея о том, что Великие пирамиды намного старше общепринятого возраста, получила значительное распространение в 1990-х годах благодаря альтернативным историческим теориям, таким как теория корреляции Ориона.

Теория предполагает, что три пирамиды в Гизе были намеренно выровнены в соответствии с тремя звездами пояса Ориона, которые древние египтяне ассоциировали с богом Осирисом. Сторонники этой теории утверждают, что это выравнивание отражает небо, каким оно выглядело около 10500 года до нашей эры. Это заставило экспертов предположить, что пирамиды или их первоначальный проект могут быть намного старше общепринятой даты постройки около 2600 года до нашей эры. Впрочем, многие египтологи все еще оспаривают это утверждение.

По словам Джентеле, его утверждения являются частью более широкой теории, предполагающий, что пирамида в прошлом могла функционировать как массивная система генерации энергии. Он объяснил, что расположение внутренних камер, по-видимому, было спроектировано таким образом, чтобы вещества перемещались вниз по шахтам под действием гравитации, вызывая химические реакции.

Водород, высокореактивный газ, может быстро расширяться и создавать ударные волны, и Джентиле утверждал, что материалы внутри пирамиды могли усилить эти эффекты. Эксперты утверждают, что эта камера построена из розового гранита, который состоит из большого количества кварца — при сжатии кварца образуется электричество. Сторонники теории также считают, что звуковые колебания внутри Большой галереи могли усилить реакции.

Эксперты также указывают на наличие значительного количества грунтовых вод под плато Гизы, предположив, что подземный водоносный горизонт мог создать естественный резонанс, который способствовал усилению реакций внутри сооружения. Предполагается также, что медные стержни, обнаруженные под некоторыми частями сооружения, могли помочь направлять энергию вверх из подземных камер, хотя и признал, что точный механизм остается неясным.

Впрочем, Джентеле также признает существенный пробел в аргументации этой теории: эксперта смущает то, что на сегодня не было обнаружено никаких доказательств того, как древняя цивилизация использовала эту энергию.

При написании использовались материалы The Why Files, Daily Mail.