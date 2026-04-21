Авторства втраченої цивілізації: походження Великої пірами Гізи знову ставлять під сумнів

Походження Великої єгипетської піраміди знову піддалося сумніву, оскільки нові свідчення вказують на більш раннє використання споруди втраченою цивілізацією.

Десятиліттями альтернативні теорії припускали, що стародавня споруда — Великі піраміди Гізи, можливо, не була збудована за правління фараона Хуфу близько 2600 року до нашої ери — цю хронологію широко прийнято провідними археологами, пише Фокус.

Нещодавно ведучий програми The Why Files Джей Джентіле обговорював пам'ятник Гізи, стверджуючи, що рештки, виявлені в ключових камерах, відповідають речовинам, відомим своєю здатністю викликати потужні хімічні реакції. За словами експерта, є свідчення наявності хлориду цинку з одного боку і соляної кислоти з іншого, а також сірчаної кислоти — Джентеле вважає, що ці фактори можуть вказувати на стародавні реакції всередині Великої піраміди. Він стверджував, що поєднання цих матеріалів могло викликати реакції всередині піраміди, підживлюючи припущення про те, що споруда слугувала не тільки царською гробницею.

Зазначимо, що прихильники цієї теорії вважають, що подібні реакції вказують на те, що пам'ятник міг функціонувати набагато розвинутіше, ніж вважалося раніше, що піднімає питання про те, хто міг його спочатку побудувати. Водночас єгиптологи, які дотримуються загальноприйнятої точки зору, стверджують, що Велику піраміду побудували стародавні робітники з вапнякових блоків, видобутих неподалік, як місце поховання фараона Хуфу 4500 років тому.

Тепер Джентеле ставить під сумнів це загальноприйняте переконання: наприклад, Велику піраміду Гізи вважають гробницею Хуфу, але в пірамідах ніколи не знаходили мумій. Водночас єгиптологи запевняють, що гробницю, ймовірно, було пограбовано, а всі мумії було винесено. Утім, цьому твердженню, за словами Джентеле, немає жодних доказів.

Відомо, що ідея про те, що Великі піраміди набагато старші за загальноприйнятий вік, набула значного поширення в 1990-х роках завдяки альтернативним історичним теоріям, таким як теорія кореляції Оріона.

Теорія припускає, що три піраміди в Гізі були навмисно вирівняні відповідно до трьох зірок пояса Оріона, які стародавні єгиптяни асоціювали з богом Осірісом. Прихильники цієї теорії стверджують, що це вирівнювання відображає небо, яким воно виглядало близько 10500 року до нашої ери. Це змусило експертів припустити, що піраміди або їхній первісний проєкт можуть бути набагато старшими за загальноприйняту дату побудови близько 2600 року до нашої ери. Утім, багато єгиптологів усе ще заперечують це твердження.

За словами Джентеле, його твердження є частиною ширшої теорії, яка передбачає, що піраміда в минулому могла функціонувати як масивна система генерації енергії. Він пояснив, що розташування внутрішніх камер, мабуть, було спроектовано таким чином, щоб речовини переміщалися вниз по шахтах під дією гравітації, викликаючи хімічні реакції.

Водень, високореактивний газ, може швидко розширюватися і створювати ударні хвилі, і Джентіле стверджував, що матеріали всередині піраміди могли посилити ці ефекти. Експерти стверджують, що ця камера побудована з рожевого граніту, який складається з великої кількості кварцу — під час стиснення кварцу утворюється електрика. Прихильники теорії також вважають, що звукові коливання всередині Великої галереї могли посилити реакції.

Експерти також вказують на наявність значної кількості ґрунтових вод під плато Гізи, припустивши, що підземний водоносний горизонт міг створити природний резонанс, який сприяв посиленню реакцій всередині споруди. Припускають також, що мідні стрижні, виявлені під деякими частинами споруди, могли допомогти спрямовувати енергію вгору з підземних камер, хоча й визнав, що точний механізм залишається неясним.

Утім, Джентеле також визнає суттєву прогалину в аргументації цієї теорії: експерта бентежить те, що на сьогодні не було виявлено жодних доказів того, як стародавня цивілізація використовувала цю енергію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Великі піраміди Гізи виявилися давнішими, ніж вважалося.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли справжнього творця Великої піраміди Гізи.

Під час написання використовували матеріали The Why Files, Daily Mail.