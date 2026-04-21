Технологии и наука

Череп неизвестного гибрида человека оказался не тем, чем его считали: что говорит наука (фото)

Ученые исследуют череп из Ханеферзанда
Фрагмент черепа из Ханеферзанда уже давно находится в центре научной дискуссии об эволюции человека | Фото: Wikimedia Commons

Фрагмент человеческого черепа, найденный в Германии несколько десятилетий назад, уже давно находится в центре научной дискуссии об эволюции человека. Сначала считалось, что он может свидетельствовать о редком сочетании двух древних человеческих групп, но новые исследования это опровергли.

История началась в 1973 году, когда археологи обнаружили лобную кость в Ханеферзанде. Находка была необычной, поскольку не была связана ни с какими четкими культурными артефактами, что затрудняло ее отнесение к конкретному историческому контексту, пишет Фокус.

Первоначальный морфологический анализ показал сочетание черт, связанных как с неандертальцами, так и с современными людьми. На основе этого исследователи предположили, что образец может быть гибридом этих двух групп. Радиоуглеродное датирование, казалось, подтверждало эту гипотезу, определяя возраст кости примерно в 36 000 лет — период, когда, как известно, неандертальцы и Homo sapiens скрещивались.

Более поздние исследования поставили под сомнение эту интерпретацию. Обновленные методы датировки указали, что кость была намного моложе, примерно 7 500 лет, что относит ее к мезолиту. Это означало, что этот человек жил уже давно после исчезновения неандертальцев. Несмотря на это исправление, идея о том, что этот образец является гибридом неандертальца и современного человека, продолжала появляться в академических дискуссиях.

Недавнее исследование решило этот вопрос с помощью трехмерного сравнительного анализа. Исследователи сравнили лобную кость из Ханеферсанда с широким спектром черепов неандертальцев и Homo sapiens из разных временных периодов.

Результаты показали, что образец четко вписывается в вариативность современных людей. Как отметили авторы, "многофакторный анализ показывает четкое и однозначное морфологическое родство между образцом из Ганеферзанда и H. sapiens".

Ранее высказанные утверждения о том, что кость имела необычную форму для современного человека, также были пересмотрены. Некоторые исследователи описывали ее как "экстремальную", что способствовало идее о смешанных чертах. Однако новый анализ продемонстрировал, что подобные пропорции можно наблюдать у других человеческих черепах из голоцена. Это свидетельствует о том, что образец не является необычным, если рассматривать его в более широком контексте.

Исследователи сделали вывод: "Наши результаты показывают, что лобная кость из Ханеферзанда наиболее похожа на голоценового H. sapiens, что согласуется с ее пересмотренной мезолитической датой". Они добавили, что "Находка из Ханеферзанда не демонстрирует промежуточной морфологии между неандертальцами и H. sapiens, в отличие от предыдущих оценок его морфологии".

Этот случай демонстрирует, как научные интерпретации могут меняться по мере появления новых методов и данных. Хотя череп из Ханеферзанда больше не считается доказательством скрещивания, настоящие гибриды между неандертальцами и современными людьми хорошо задокументированы с более ранних периодов.

В таких регионах, как Ближний Восток, популяции, жившие около 100 000 лет назад, могли иметь общие как генетические черты, так и культурные практики. В Западной Европе взаимодействие между этими группами продолжалось до менее чем 30 000 лет назад.

Понимание этих различий помогает составить более четкое представление об эволюции человека. Правильная идентификация образцов гарантирует, что выводы о древних популяциях основываются на точных доказательствах, а не на устаревших предположениях.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience, Wikipedia.