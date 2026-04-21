Череп невідомого гібрида людини виявився не тим, чим його вважали: що каже наука (фото)

Фрагмент людського черепа, знайдений у Німеччині кілька десятиліть тому, вже давно перебуває в центрі наукової дискусії про еволюцію людини. Спочатку вважалося, що він може свідчити про рідкісне поєднання двох стародавніх людських груп, але нові дослідження це спростували.

Історія почалася в 1973 році, коли археологи виявили лобову кістку в Ханеферзанді. Знахідка була незвичайною, оскільки не була пов'язана з жодними чіткими культурними артефактами, що ускладнювало її віднесення до конкретного історичного контексту, пише Фокус.

Початковий морфологічний аналіз показав поєднання рис, пов'язаних як з неандертальцями, так і з сучасними людьми. На основі цього дослідники припустили, що зразок може бути гібридом цих двох груп. Радіовуглецеве датування, здавалося, підтверджувало цю гіпотезу, визначаючи вік кістки приблизно в 36 000 років — період, коли, як відомо, неандертальці та Homo sapiens схрещувалися.

Пізніші дослідження поставили під сумнів цю інтерпретацію. Оновлені методи датування вказали, що кістка була набагато молодшою, приблизно 7 500 років, що відносить її до мезоліту. Це означало, що ця людина жила вже давно після зникнення неандертальців. Попри це виправлення, ідея про те, що цей зразок є гібридом неандертальця та сучасного людини, продовжувала з’являтися в академічних дискусіях.

Нещодавнє дослідження вирішило це питання за допомогою тривимірного порівняльного аналізу. Дослідники порівняли лобову кістку з Ханеферсанда з широким спектром черепів неандертальців та Homo sapiens з різних часових періодів.

Результати показали, що зразок чітко вписується у варіативність сучасних людей. Як зазначили автори, "багатофакторний аналіз показує чітку та однозначну морфологічну спорідненість між зразком з Ганеферзанда та H. sapiens".

Раніше висловлені твердження про те, що кістка мала незвичайну форму для сучасного людини, також були переглянуті. Деякі дослідники описували її як "екстремальну", що сприяло ідеї про змішані риси. Однак новий аналіз продемонстрував, що подібні пропорції можна спостерігати в інших людських черепах з голоцену. Це свідчить про те, що зразок не є незвичайним, якщо розглядати його в ширшому контексті.

Дослідники зробили висновок: "Наші результати показують, що лобова кістка з Ханеферзанда найбільш схожа на голоценового H. sapiens, що узгоджується з її переглянутою мезолітичною датою". Вони додали, що "Знахідка з Ханеферзанда не демонструє проміжної морфології між неандертальцями та H. sapiens, на відміну від попередніх оцінок його морфології".

Цей випадок демонструє, як наукові інтерпретації можуть змінюватися у міру появи нових методів та даних. Хоча череп з Ханеферзанда більше не вважається доказом схрещування, справжні гібриди між неандертальцями та сучасними людьми добре задокументовані з більш ранніх періодів.

У таких регіонах, як Близький Схід, популяції, що жили близько 100 000 років тому, могли мати спільні як генетичні риси, так і культурні практики. У Західній Європі взаємодія між цими групами тривала до менше ніж 30 000 років тому.

Розуміння цих відмінностей допомагає скласти чіткіше уявлення про еволюцію людини. Правильна ідентифікація зразків гарантує, що висновки про стародавні популяції ґрунтуються на точних доказах, а не на застарілих припущеннях.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: IFLScience, Wikipedia.