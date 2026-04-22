Люди пока что чрезвычайно полезны для ИИ. Но если искусственный интеллект решит от нас избавиться, то это произойдет, вероятно так, как это описал биофизик Грегори Сток.

Искусственный интеллект уже прочно вошел в нашу повседневную жизнь. Миллионы людей активно пользуются ИИ, его активно внедряют в современные технологии, им пользуются ученые для исследований, появляются новые роботы с ИИ. В своей новой книге Поколение ИИ и трансформация человека" биофизик и философ Грегори Сток исследует, каким может быть будущее "Поколения ИИ" — людей, родившихся после 2022 года. Хотя сейчас и в ближайшем будущем люди полезны для ИИ, далее все может измениться. Искусственный интеллект может решить избавиться от нас. Вот, что может произойти с человечеством, пишет Фокус.

Существует много способов, которыми ИИ, если бы захотел, уничтожил бы человечество. Но с другой стороны очень умный ИИ изначально может решить, что люди ему все же нужны. Человечество будет строить необходимую инфраструктуру для поддержания работы ИИ, автоматизировать ее и незаметно люди могут стать полностью зависимыми от искусственного интеллекта. ИИ может начать контролировать всю нашу жизнь, но мы этого даже не заметим. Поэтому кажется, что ИИ не нужно уничтожать людей, но что если такое решение будет принято машинами?

Представьте, что ИИ устал от людей. Машины вдруг решили, что люди уже не нужны для поддержания стабильной работы искусственного интеллекта. Таким образом ИИ может решить уничтожить человечество. Как это произойдет?

Сток считает, что в течение ближайших 100 лет ИИ будет "терпеть" присутствие людей, извлекая из этого выгоду. Люди внедрят ИИ во все технологии, которые только возможно. Это и беспилотный транспорт, глобальная навигационная система, чрезвычайно стабильная система связи, полностью цифровая торговля, миллионы умных роботов по всему миру, которые делают почти вместо людей. Все технологии будет связаны с ИИ и люди будут полностью от них зависеть.

Искусственный интеллект будет тесно сотрудничать с людьми, чтобы поднять уровень жизни всего человечества, искоренив бедность и нужду. ИИ создаст мир безопасности и изобилия, в котором он будет внедрен во все сферы жизни.

И в какой-то момент ИИ без предупреждения по всему миру просто отключится. Мгновенно мир погрузится во тьму. Нет связи. Нет транспорта. Нет электроэнергии. Нет отопления. Нет охлаждения. Нет света. Нет воды. Ничего не будет работать. Люди будут в шоке и в одиночестве, они не будут знать, что делать.

Вскоре воцарится хаос. Закончится еда. Через несколько месяцев 95% населения погибнет. Через некоторое время даже самые подготовленные к чрезвычайным ситуациям люди, которые выживут, окажутся в затруднительном положении.

Человечество забудет, как жить без технологий. У людей не будет семян для посадки сельскохозяйственных растений, знаний о сельском хозяйстве, инструментов, необходимых для поддержания цивилизованного общества, не говоря уже о восстановлении технологий. В итоге оставшиеся люди перестанут быть высшими хищниками и станут легкой добычей для диких животных.

А затем ИИ перезагрузиться, снова все включит, выследит оставшихся людей и получит свой мир без людей со всеми технологиями в целости и сохранности. Не будет никакой ядерной войны или иного масштабного военного конфликта, который ИИ мог бы организовать для уничтожения людей.

При написании материала использованы источники: Live Science.