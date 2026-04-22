Люди поки що надзвичайно корисні для ШІ. Але якщо штучний інтелект вирішить нас позбутися, то це станеться, ймовірно так, як це описав біофізик Грегорі Сток.

Штучний інтелект уже міцно увійшов у наше повсякденне життя. Мільйони людей активно користуються ШІ, його активно впроваджують у сучасні технології, ним користуються вчені для досліджень, з'являються нові роботи з ШІ. У своїй новій книжці "Покоління ШІ і трансформація людини" біофізик і філософ Грегорі Сток досліджує, яким може бути майбутнє "Покоління ШІ" — людей, народжених після 2022 року. Хоча зараз і в найближчому майбутньому люди корисні для ШІ, далі все може змінитися. Штучний інтелект може вирішити позбутися нас. Ось, що може статися з людством, пише Фокус.

Існує багато способів, якими ШІ, якби захотів, знищив би людство. Але з іншого боку, дуже розумний ШІ від самого початку може вирішити, що люди йому все ж таки потрібні. Людство будуватиме необхідну інфраструктуру для підтримки роботи ШІ, автоматизуватиме її, і непомітно люди можуть стати повністю залежними від штучного інтелекту. ШІ може почати контролювати все наше життя, але ми цього навіть не помітимо. Тому здається, що ШІ не потрібно знищувати людей, але що, якщо таке рішення ухвалять машини?

Уявіть, що ШІ втомився від людей. Машини раптом вирішили, що люди вже не потрібні для підтримки стабільної роботи штучного інтелекту. Таким чином ШІ може вирішити знищити людство. Як це станеться?

Сток вважає, що протягом найближчих 100 років ШІ "терпітиме" присутність людей, отримуючи з цього вигоду. Люди впровадять ШІ в усі технології, які тільки можливо. Це і безпілотний транспорт, глобальна навігаційна система, надзвичайно стабільна система зв'язку, повністю цифрова торгівля, мільйони розумних роботів по всьому світу, які роблять майже замість людей. Усі технології буде пов'язано з ШІ і люди будуть повністю від них залежати.

Штучний інтелект тісно співпрацюватиме з людьми, щоб підняти рівень життя всього людства, викорінивши бідність і нужду. ШІ створить світ безпеки і достатку, в якому він буде впроваджений в усі сфери життя.

І в якийсь момент ШІ без попередження по всьому світу просто відключиться. Миттєво світ зануриться в темряву. Немає зв'язку. Немає транспорту. Немає електроенергії. Немає опалення. Немає охолодження. Немає світла. Немає води. Нічого не буде працювати. Люди будуть у шоці і на самоті, вони не знатимуть, що робити.

Незабаром запанує хаос. Закінчиться їжа. Через кілька місяців 95% населення загине. Через деякий час навіть найбільш підготовлені до надзвичайних ситуацій люди, які виживуть, опиняться в скрутному становищі.

Людство забуде, як жити без технологій. У людей не буде насіння для посадки сільськогосподарських рослин, знань про сільське господарство, інструментів, необхідних для підтримки цивілізованого суспільства, не кажучи вже про відновлення технологій. У підсумку люди, що залишилися, перестануть бути вищими хижаками і стануть легкою здобиччю для диких тварин.

А потім ШІ перезавантажиться, знову все увімкне, вистежить людей, що залишилися, і отримає свій світ без людей з усіма технологіями в цілості й схоронності. Не буде ніякої ядерної війни чи іншого масштабного військового конфлікту, який ШІ міг би організувати для знищення людей.

Під час написання матеріалу використано джерела: Live Science.