Оазис посреди одного из самых засушливых регионов Земли: особенное озеро запечатлели из космоса

Исследователи поделились снимком от Европейского космического агентства, на котором запечатлен потрясающий вид Земли сверху — особенное озеро, расположенное в одном из самых засушливых регионов планеты.

Удивительный снимок был получен не со спутника, а с орбиты и был снят астронавтом, когда он находился высоко над Центральной Азией — по словам исследователей, это редкий случай, когда география, цвет и история сливаются в одном кадре, пишет Фокус.

На снимке изображена обширная территория, которая на первый взгляд кажется почти пустынной: Казахская степь простирается в приглушенных бежевых и охристых тонах. Затем, почти неожиданно, яркая бирюзовая вспышка прорезает сцену — речь об озере Балхаш, одном из крупнейших озер Центральной Азии, выделяющееся, как яркий оазис, на фоне окружающей пустыни.

Фотографией поделилась Софи Адено. Она написала: "День 066, орбита 1021 — наша траектория пролегает над казахской степью, залитой бежевыми и охристыми оттенками – местом стартов и посадок "Союзов" – и вдруг в поле зрения появляется озеро Балхаш, яркий оазис бирюзовых тонов. Одно из крупнейших озер Центральной Азии предстает перед нашими глазами".

По словам Адено, ощущение внезапного контраста — часть того, что делает изображение столь захватывающим. Отметим, что казахская степь не лишена деталей, а ее цвета — тонкие и сухие. В то же время озеро нарушает этот узор — с орбиты эти различия становятся более четкими, а потому их легче заметить и труднее игнорировать.

Исследователи отмечают, что с этой высоты планета раскрывает детали, которые легко пропустить с земли. Например, на снимке видно, что края озера не гладкие, а извиваются и разветвляются, сформированные эрозией и изменением уровня воды в течение длительных периодов времени.

Речные дельты расходятся, словно вены, впадая в озеро и оставляя замысловатые следы. С орбиты узоры, вырезанные водой и эрозией, напоминают произведение искусства, расположенное в самом сердце пустыне.

Любопытно, что эти узоры не просто интересны визуально, они также рассказывают историю о том, как вода движется по региону. По словам ученых, озеро Балхаш необычно тем, что оно частично пресноводное, частично соленое — его западная сторона остается относительно пресной, в то время как восточная сторона становится все более соленой. Отмечается, что это разделение происходит из-за ограниченного потока воды и способа впадения рек в озеро.

Казахстанская степь тесно связана с пилотируемыми космическими полетами: здесь находится космодром Байконур, где стартуют и приземляются ракеты "Союз". Простыми словами, десятилетиями космонавты совершали полеты на орбиту и обратно через этот регион. Ученые отмечают, что инфраструктура космических полетов встроена в ландшафты, формировавшиеся в течении тысячелетий.

При написании использовались материалы ESA, Earth.com.