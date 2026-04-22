Оаза посеред одного з найпосушливіших регіонів Землі: особливе озеро сфотографували з космосу

Дослідники поділилися знімком від Європейського космічного агентства, на якому зображено приголомшливий краєвид Землі зверху — особливе озеро, розташоване в одному з найбільш посушливих регіонів планети.

Дивовижний знімок було отримано не з супутника, а з орбіти, його зняв астронавт, коли він перебував високо над Центральною Азією — за словами дослідників, це рідкісний випадок, коли географія, колір та історія зливаються в одному кадрі, пише Фокус.

На знімку зображена велика територія, яка, на перший погляд, здається майже пустельною: Казахський степ простягається в приглушених бежевих і охристих тонах. Потім, майже несподівано, яскравий бірюзовий спалах прорізає сцену — ідеться про озеро Балхаш, одне з найбільших озер Центральної Азії, що виділяється, як яскрава оаза, на тлі навколишньої пустелі.

Фотографією поділилася Софі Адено. Вона написала: "День 066, орбіта 1021 — наша траєкторія пролягає над казахським степом, залитим бежевими і вохристими відтінками — місцем стартів і посадок "Союзів" — і раптом у полі зору з'являється озеро Балхаш, яскравий оазис бірюзових тонів. Одне з найбільших озер Центральної Азії постає перед нашими очима".

За словами Адено, відчуття раптового контрасту — частина того, що робить зображення настільки захоплюючим. Зазначимо, що казахський степ не позбавлений деталей, а його кольори — тонкі та сухі. Водночас озеро порушує цей візерунок — з орбіти ці відмінності стають чіткішими, а тому їх легше помітити і важче ігнорувати.

Дослідники зазначають, що з цієї висоти планета розкриває деталі, які легко пропустити з землі. Наприклад, на знімку видно, що краї озера не гладкі, а звиваються і розгалужуються, сформовані ерозією і зміною рівня води протягом тривалих періодів часу.

Річкові дельти розходяться, немов вени, впадаючи в озеро і залишаючи хитромудрі сліди. З орбіти візерунки, вирізані водою та ерозією, нагадують витвір мистецтва, розташований у самому серці пустелі.

Цікаво, що ці візерунки не просто цікаві візуально, вони також розповідають історію про те, як вода рухається регіоном. За словами вчених, озеро Балхаш незвичне тим, що воно частково прісноводне, частково солоне — його західний бік залишається відносно прісним, у той час як східний бік стає все більш солоним. Зазначається, що цей поділ відбувається через обмежений потік води і спосіб впадання річок в озеро.

Казахстанський степ тісно пов'язаний з пілотованими космічними польотами: тут розташований космодром Байконур, де стартують і приземляються ракети "Союз". Простими словами, десятиліттями космонавти здійснювали польоти на орбіту і назад через цей регіон. Учені зазначають, що інфраструктура космічних польотів вбудована в ландшафти, що формувалися протягом тисячоліть.

Під час написання використовували матеріали ESA, Earth.com.