Тысячи лет назад нечто уничтожило кораллы в океане: их не было 1000 лет, а затем они вернулись

В новом исследовании ученые воссоздали 117 000-летнюю историю жизни глубоководных кораллов в районе Галапагосских островов — результаты обнаружили нечто необычное.

Глубоко под водой вокруг Галапагосских островов древние коралловые экосистемы когда-то смогли пережить невероятные колебания климата, изменившие Землю. Однако теперь новые исследования показывают, что они были не так уж неуязвимы, как считалось ранее, пишет Фокус.

Данные указывают на то, что эти глубоководные кораллы исчезли более чем на 1000 лет, прежде чем, вернуться — это свидетельствует о том, что даже скрытые рифовые системы могут быть доведены до краха.

В ходе исследования команда реконструировала 117 000-летнюю историю жизни глубоководных кораллов в регионе Галапагосских островов. Для этого ученые из Бристольского университета проанализировали более 900 ископаемых глубоководных каменистых кораллов, собранных на глубине до 1000 метров. Команда использовала уран-ториевое датирование, чтобы воссоздать одну из самых подробных записей, когда-либо созданных для этого типа экосистем.

Отметим, что глубоководные коралловые рифы, увы, не получают столько внимания, сколько тропические рифы. Они растут в холодной, темной воде, далеко под поверхностью, поэтому их сложнее изучать и легче не заметить. Однако глубоководные кораллы представляют собой богатые экосистемы, полные рыб, беспозвоночных и других морских обитателей — простыми словами, являются очагами биоразнообразия.

По словам ученых, эти кораллы уже пережили одни из самых масштабных климатических потрясений за последние 117 000 лет, выдержав последний ледниковый период и последовавшее за ним потепление. И все же, несмотря на то, что они пережили все это, похоже, они достигли критической точки около 5000 лет назад.

Данные указывают на то, что глубоководные кораллы исчезли из палеонтологической летописи на более чем 1000 лет. Такое исчезновение говорит о серьезных изменениях в условиях, от которых они зависели. Это также показывает, что глубокий океан может быть более чувствителен к климатическим изменениям, чем многие предполагали.

По словам команды, самым тревожным в этих результатах является то, насколько заявился коллапс глубоководных кораллов. Ученые выяснили, что кораллы исчезли более чем на 1000 лет, прежде чем в конечном итоге вновь обосновались в регионе. Это означает, что фактор, вынудивший их исчезнуть, был достаточно сильным, чтобы остановить экосистему, которая в остальном выживала, несмотря на огромные климатические колебания.

Ведущий автор исследования Джозеф Стюарт из Бристольского университета отмечает, что великое исчезновение кораллов совпало с продолжительной фазой Ла-Нинья. В это время более сильная океаническая циркуляция принесла на поверхность богатую питательными веществами воду из глубоких слоев, что, вероятно, привело к снижению уровня кислорода на глубине, затрудняя выживание глубоководных кораллов.

Авторы отмечают, что новые данные меняют наше привычное представление о стрессе кораллов: поверхностные рифы с морскими тепловыми волнами и обесцвечиванием во время явлений Эль-Ниньо. Но теперь все указывает на то, что глубоководные кораллы могут быть уязвимы к другому типу климатических нарушений, связанному с потерей кислорода и изменениями циркуляции далеко под поверхностью.

При написании использовались материалы PNAS, Earth.com.