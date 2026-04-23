Тисячі років тому щось знищило корали в океані: їх не було 1000 років, а потім вони повернулися

У новому дослідженні вчені відтворили 117 000-річну історію життя глибоководних коралів у районі Галапагоських островів — результати виявили дещо незвичайне.

Глибоко під водою навколо Галапагоських островів стародавні коралові екосистеми колись змогли пережити неймовірні коливання клімату, що змінили Землю. Однак тепер нові дослідження показують, що вони були не такі вже невразливі, як вважалося раніше, пише Фокус.

Дані вказують на те, що ці глибоководні корали зникли більш ніж на 1000 років, перш ніж, повернутися — це свідчить про те, що навіть приховані рифові системи можуть бути доведені до краху.

Під час дослідження команда реконструювала 117 000-річну історію життя глибоководних коралів у регіоні Галапагоських островів. Для цього вчені з Брістольського університету проаналізували понад 900 викопних глибоководних кам'янистих коралів, зібраних на глибині до 1000 метрів. Команда використовувала уран-торієве датування, щоб відтворити один із найдетальніших записів, коли-небудь створених для цього типу екосистем.

Зазначимо, що глибоководні коралові рифи, на жаль, не отримують стільки уваги, скільки тропічні рифи. Вони ростуть у холодній, темній воді, далеко під поверхнею, тому їх складніше вивчати і легше не помітити. Однак глибоководні корали являють собою багаті екосистеми, повні риб, безхребетних та інших морських мешканців — простими словами, є осередками біорізноманіття.

За словами вчених, ці корали вже пережили одні з наймасштабніших кліматичних потрясінь за останні 117 000 років, витримавши останній льодовиковий період і потепління, яке відбулося після нього. І все ж, незважаючи на те, що вони пережили все це, схоже, вони досягли критичної точки близько 5000 років тому.

Дані вказують на те, що глибоководні корали зникли з палеонтологічного літопису на понад 1000 років. Таке зникнення говорить про серйозні зміни в умовах, від яких вони залежали. Це також показує, що глибокий океан може бути більш чутливим до кліматичних змін, ніж багато хто припускав.

За словами команди, найбільш тривожним у цих результатах є те, наскільки заявився колапс глибоководних коралів. Вчені з'ясували, що корали зникли більш ніж на 1000 років, перш ніж зрештою знову влаштувалися в регіоні. Це означає, що фактор, який змусив їх зникнути, був досить сильним, щоб зупинити екосистему, яка в іншому виживала, незважаючи на величезні кліматичні коливання.

Провідний автор дослідження Джозеф Стюарт із Брістольського університету зазначає, що велике зникнення коралів збіглося з тривалою фазою Ла-Нінья. У цей час сильніша океанічна циркуляція принесла на поверхню багату поживними речовинами воду з глибоких шарів, що, ймовірно, призвело до зниження рівня кисню на глибині, ускладнюючи виживання глибоководних коралів.

Автори зазначають, що нові дані змінюють наше звичне уявлення про стрес коралів: поверхневі рифи з морськими тепловими хвилями і знебарвленням під час явищ Ель-Ніньйо. Але тепер усе вказує на те, що глибоководні корали можуть бути вразливі до іншого типу кліматичних порушень, пов'язаного з втратою кисню і змінами циркуляції далеко під поверхнею.

Під час написання використовували матеріали PNAS, Earth.com.