Чудище с 24 глазами: в пруду в Гонконге обнаружили странный и совершенно новый для науки вид

Странное открытие было сделано в пруду для выращивания креветок в природном заповеднике в Гонконге.

Наша планета является домом для невероятного количества видов и мы, увы, все еще не знаем о существовании многих из них. Теперь, в пруду для выращивания креветок в природном заповеднике Май По в Гонконге исследователи обнаружили новый вид медуз семейства Tripedaliidae, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Длина животного составляет всего чуть более 1 сантиметра, что затрудняет его обнаружение в мутной воде. По словам ученых, это открытие добавляет четвертого описанного представителя к семейству Tripedaliidae, небольшой группе близкородственных кубомедуз. Эти странные существа в целом составляют небольшую группу книдарий, и на сегодняшний день в мире известно всего 49 видов.

Відео дня

Исследование возглавил профессор Цю Цзяньвэнь из Гонконгского баптистского университета (HKBU), морской биолог, изучающий реакцию прибрежных экосистем на изменения. Его исследования, как правила, сосредоточены на морских беспозвоночных, животных без позвоночника, обитающих в море.

В ходе исследования команда провела отбор ночных проб из креветочных прудов, расположенных между мангровыми зарослями и открытым эстуарием в период с 2020 по 2022 год. Отметим, что эстуарий — прибрежная зона, где встречаются река и море, приносит приливы, которые освежают эти пруды. Вода в этом месте представляет собой смесь пресной и морской воды.

Проанализировав пробы ученые обнаружили совершенно новый для науки вид, который получил название Tripedalia maipoensis — медузы имеют прозрачный, почти бесцветный купол округлой кубической формы. Купол медузы достигает чуть более сантиметра, что позволяет животному оставаться достаточно крохотным, чтобы прятаться среди стеблей растений.

По словам ученых, в каждом углу медузы расположены три уплощенных мускулистых подушечки, которые закрепляют щупальца, выступают наружу и помогают отталкивать воду во время плавания животного. К кончику каждой подушечки свисает одно щупальце, достигающее примерно 10 сантиметров в длину.

Когда купол медузы сжимается и расслабляется, тонкий велариум, мускулистый слой, частично закрывающий отверстие, помогает сфокусировать струю воды позади медузы. Tripedalia maipoensis использует этот сфокусированный импульс, чтобы плавать быстрее, чем многие другие медузы, которые дрейфуют с более слабыми импульсами.

Тело нового вида медуз также было исследовано под микроскопом: ученые обнаружили, что оно имеет некоторые общие черты со свои карибским родственником Tripedalia cystophora, но отличается несколькими ключевыми признаками. У нового вида три педалии на каждом углу купола, только одно щупальце на каждой подушечке и разветвленные каналы в велариуме.

Исследователи также построили генеалогическое древо, показывающее родство видов, используя ДНК нескольких генов. Эти сравнения поместили Tripedalia maipoensis рядом с Tripedalia cystophora, подтвердив, что они являются близкими родственниками, а не одним видом.

Анализ также показал, что как и более близкие родственники, Tripedalia maipoensis имеет 24 глаза, расположенных в четырех группах на структурах, называемых ропалиями. Ропалий, сенсорная булава, которая удерживает каждую группу глаз, свисает немного ниже края купола.

В каждой группе два больших линзовых глаза, формирующие изображение глаза с маленькими линзами, отвечают за большую часть детального зрения. Остальные четыре ямко-щелевых глаза — это более простые органы, которые в основном отслеживают свет и темноту, а не четкие формы.

Команда также провела ряд экспериментов, которые показали, что некоторые глаза Tripedalia cystophora направлены вверх и помогают медузе оставаться под пологом мангровых зарослей. Эти глаза постоянно направлены на поверхность воды, обеспечивая животному достаточную визуальную ориентацию для обхода корней и других препятствий.

Напомним, ранее мы писали о том, что медуза Горгона обитала на Земле 450 млн лет тому: как выглядел древний предок медузы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились читать мысли медуз, поместив их нервную систему под микроскоп.

При написании использовались материалы Zoological Studies, Earth.com.