В океане засняли неуловимого 10-метрового "призрака": за всю историю видели не больше 100 (видео)

Исследователи поделились редкими кадрами гигантской призрачной медузы, достигающей в длину около 10 метров. За всю историю наблюдений ученые встречали этих обитателей морей всего около 100 раз.

Земные океаны являются домом для невероятного количества видов и самые причудливые из них обитают в "полуночной зоне", где полное отсутствие солнечного света, экстремальный холод и давление привели к эволюции всевозможных чудаков. Одним из самых редких представителей этой группы считается гигантская призрачная медуза (Stygiomedusa gigantea), пишет IFLScience.

Отметим, что гигантская призрачная медуза не является самой большой в мире. Ранее мы писали, что этот титул принадлежит огромной медузе "львиная грива". И все же ее размеры весьма внушительны: длина щупалец может достигать более 10 метров в длину, а диаметр купола достигает около метра в ширину.

По словам ученых, у гигантских призрачных медуз есть четыре впечатляющих ротовых щупальца, которые они используют для захвата добычи и направления ее к своему рту. Эти лентообразные отростки были недавно засняты учеными в ходе подводной экспедиции команды из Института океанологии Шмидта. Ученые обнаружили гигантскую призрачную медузу во время исследования каньона Колорадо-Роусон — глубоководного источника у побережья Аргентины.

На кадрах видно, что медуза действительно выглядит довольно призрачно: ее полупрозрачное тело мягко движется и извивается в воде. Однако видео не просто завораживает, но также является уникальным. Дело в том, что с момента открытия вида в 1899 году ее видели всего около 100 раз.

Впрочем, столь редкие наблюдения не слишком удивительны. Несмотря на то, что медузу можно заметить и ближе к поверхности, гигантские призрачные медузы, как правило, остаются в пределах "полуночной зоны" и могут погружаться на глубину до 6700 метров. Лишь сравнительно недавно у нас появилась технология, позволяющая исследовать такие глубины.

Редкость наблюдения представителей этого вида также означает, что нам мало известно о жизни гигантских призрачных медуз. На самом деле, ученые даже не признали его отдельным видом до тех пор, пока не прошло 60 лет с момента открытия.

Впрочем, некоторые факты все же известны. Например, мы знаем, что медуз можно обнаружить во всех земных океанах, кроме Арктики. Причем большинство наблюдений происходили в Южном океане.

