В океані зафільмували невловимого 10-метрового "привида": за всю історію бачили не більш як 100 (відео)

Дослідники поділилися рідкісними кадрами гігантської примарної медузи, що досягає в довжину близько 10 метрів. За всю історію спостережень вчені зустрічали цих мешканців морів всього близько 100 разів.

Земні океани є домівкою для неймовірної кількості видів і найхимерніші з них мешкають у "опівнічній зоні", де повна відсутність сонячного світла, екстремальний холод і тиск призвели до еволюції всіляких диваків. Одним із найрідкісніших представників цієї групи вважається гігантська примарна медуза (Stygiomedusa gigantea), пише IFLScience.

Зазначимо, що гігантська примарна медуза не є найбільшою у світі. Раніше ми писали, що цей титул належить величезній медузі "левова грива". І все ж її розміри досить значні: довжина щупалець може сягати понад 10 метрів завдовжки, а діаметр купола сягає близько метра завширшки.

За словами вчених, у гігантських примарних медуз є чотири дивовижні ротові щупальця, які вони використовують для захоплення здобичі й направлення її до свого рота. Ці стрічкоподібні відростки були нещодавно зняті вченими під час підводної експедиції команди з Інституту океанології Шмідта. Вчені виявили гігантську примарну медузу під час дослідження каньйону Колорадо-Роусон — глибоководного джерела біля узбережжя Аргентини.

На кадрах видно, що медуза справді має доволі примарний вигляд: її напівпрозоре тіло м'яко рухається та звивається у воді. Однак відео не просто заворожує, але також є унікальним. Річ у тім, що з моменту відкриття виду 1899 року її бачили всього близько 100 разів.

Утім, такі рідкісні спостереження не надто дивні. Попри те, що медузу можна помітити й ближче до поверхні, гігантські примарні медузи, як правило, залишаються в межах "опівнічної зони" і можуть занурюватися на глибину до 6700 метрів. Лише порівняно недавно у нас з'явилася технологія, що дає змогу досліджувати такі глибини.

Рідкість спостереження представників цього виду також означає, що нам мало відомо про життя гігантських примарних медуз. Насправді вчені навіть не визнали його окремим видом до тих пір, поки не минуло 60 років з моменту відкриття.

Утім, деякі факти все ж відомі. Наприклад, ми знаємо, що медуз можна виявити в усіх земних океанах, крім Арктики. Причому більшість спостережень відбувалися в Південному океані.

Раніше Фокус писав про те, що біля берегів Антарктиди зустріли гігантського фантома океану.