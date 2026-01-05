В океані ховається медуза неймовірних розмірів: вона довша, ніж синій кит (відео)

За словами дослідників, найдовша медуза у світі може досягати неймовірних 36 метрів у довжину. Це робить її більшою за найбільшу відому тварину на планеті, принаймні в довжину.

Сині кити вважаються найбільшими відомими тваринами, які коли-небудь жили на Землі. Однак, за словами вчених, у нього є суперник, принаймні щодо довжини. Мова про медузу "левова грива" (Cyanea capillata), довжина якої може сягати неймовірних 36 метрів, пише IFLScience.

Щупальця цих гігантських медуз можуть сягати понад 30,5 метра в довжину. При цьому довжина синіх китів, як правило, становить лише близько 27 метрів. Утім, найбільший із коли-небудь зареєстрованих екземплярів медузи "левова грива" мав щупальця завдовжки 36,5 метра. Для порівняння, це майже на 10 метрів перевищує середню довжину синіх китів.

Однак медуза "левова грива" вважається не тільки найдовшою, а й найважчою медузою на планеті. Її вага, як вважається, становить близько однієї метричної тонни — не йде ні в яке порівняння з 200-тонним китом.

За словами вчених, досі точаться суперечки про те, чи є медуза "левова грива" найбільшою медузою у світі. Дехто вважає, що володарем цього титулу є Номура (Nemopilema nomurai), чий купол досягає 2 метрів у діаметрі, в той час, як діаметр купола медузи "левова грива" становить лише близько 1 метра.

Купол медуз "левова грива", як правило, персикового, світло-коричневого або темно-червоного кольору. Причому, чим темніший колір купола, тим старішим вважається екземпляр.

Дослідження показують, що ці морські гіганти мешкають у більш холодних водах Атлантичного, Тихого і Північного Льодовитого океанів. При цьому Велика Британія вважається одним із найкращих місць для спостереження медуз "левова голова", оскільки влітку вони часто зустрічаються вздовж узбережжя.

Укус медузи "левова грива" рідко буває летальним, проте, за словами вчених, він може бути дуже болючим і викликає низку неприємних симптомів, зокрема:

нудота;

пітливість;

судоми;

головні болі.

