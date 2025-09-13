В океані блукає "монстр із левовою гривою": важить близько тонни і орудує 30-метровими щупальцями

Світовий океан є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й найбільшої тварини у світі — синього кита. Однак у темних водах є й інша величезна істота з левовою гривою та вагою близько тонни.

Related video

Говорячи про найважчих тварин у світі, ми, як правило, згадуємо про синього кита, африканських слонів і носорогів. Однак в океані є й інша істота, яка має свій власний титул важкої, але при цьому складається переважно з м'яких, слизьких частин. Мова про медузу левову гриву (Cyanea capillata), пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чудовисько з левовою гривою

Медуза левова грива — світовий рекордсмен за масою серед медуз на Землі. У Книзі рекордів Гіннесса є запис про те, що її передбачувана вага становить близько 1 тонни, що робить її найважчою з усіх медуз. Відомо, що одні лише тільки щупальця можуть досягати близько 30,5 метра — вони настільки великі, що можуть змагатися з довжиною найбільшої тварини, яка коли-небудь жила на Землі — синього кита.

Медуза отримала свою назву "левова грива" через її величезні щупальця, які хмарою обвивають купол медузи. Вони розташовані у восьми пучках і можуть містити до 1200 окремих щупалець. Медузи використовують свої придатки для полювання на різних істот, зокрема дрібну рибу і навіть інших медуз. Левова грива також може болісно вжалити цими щупальцями, що містять велику кількість нейротоксинів.

Найбільша медуза в океані

Однак, за словами вчених, існують суперечки про те, чи є левова грива найбільшою медузою. Найбільший екземпляр, імовірно, був спійманий геологами біля берегів Північної Америки в 1856 році. Зразок з Наханта був настільки великий, що диск медузи досягає в діаметрі 2,3 метра, а щупальця досягали 37 метрів.

Деякі вчені сумніваються в цьому, а інші вважають найбільшою медузу Номури. Вона може важити 200 кілограмів і має дзвін діаметрів 2 метри. Представники цього виду ростуть винятково швидко і можуть досягти величезних розмірів усього за один рік. Ці желеподібні гіганти трапляються в Жовтому та Південнокитайському морях, а останніми роками вчені також спостерігають різке зростання популяції, що створює проблеми для рибалок.

До слова, у Книзі рекордів Гіннесса 16 видів медуз іруканджі вказані як найменші у світі. Куполи деяких із цих видів сягають лише 5 сантиметрів у діаметрі та мають лише чотири щупальця. Попри це, вони є одними з найбільш отруйних істот і навіть виявилися смертельними для людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найбільший хижак у світі важить майже 4 тонни: його бояться навіть власні діти.

Раніше Фокус писав про те, що в океані знайдена рідкісна медуза з червоною мішенню "на лобі".