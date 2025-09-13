В океане бродит "монстр с львиной гривой": весит около тонны и орудует 30-метровыми щупальцами

Мировой океан является домом для невероятного количества вида, в том числе и самого большого животного в мире – синего кита. Однако в темных водах есть и другое огромное существо с львиной гривой и весом около тонны.

Related video

Говоря о самых тяжелых животных в мире, мы, как правило, вспоминаем о синем ките, африканских слонах и носорогах. Однако в океане есть и другое существо, которое имеет свой собственный титул тяжелого, но при этом состоит в основном из мягких, скользких частей. Речь о медузе львиной гриве (Cyanea capillata), пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Чудище с львиной гривой

Медуза львиная грива – мировой рекордсмен по массе среди медуз на Земле. В Книге рекордов Гиннесса есть запись о том, что ее предполагаемый вес составляет около 1 тонны, что делает ее самой тяжелой из всех медуз. Известно, что одни лишь только щупальца могут достигать около 30,5 метра – они настолько велики, что могут соперничать с длинной самого крупного животного, когда-либо жившего на Земле – синего кита.

Медуза получила свое название "львина грива" из-за ее огромных щупалец, которые облаком обвивают купол медузы. Они расположены в восьми пучках и могут содержать до 1200 отдельных щупалец. Медузы используют свои придатки для охоты на различных существ, в том числе мелкой рыбы и даже других медуз. Львиная грива также может болезненно ужалить этими щупальцами, содержащими большое количество нейротоксинов.

Самая большая медуза в океане

Однако, по словам ученых, существуют споры о том, является ли львиная грива самой большой медузой. Самый большой экземпляр, предположительно, был пойман геологами у берегов Северной Америки в 1856 году. Образец из Наханта был настолько велик, что диск медузы достигает в диаметре 2,3 метра, а щупальца достигали 37 метров.

Некоторые ученые сомневаются в этом, а другие считают самой большой медузу Номуры. Она может весить 200 килограммов и имеет колокол диаметров 2 метра. Представители этого вида растут исключительно быстро и могут достичь огромных размеров всего за один год. Эти желеобразные гиганты встречаются в Желтом и Южно-Китайском морях, а в последние годы ученые также наблюдают резкий рост популяции, что создает проблемы для рыбаков.

К слову, в Книге рекордов Гиннесса 16 видов медуз ируканджи указаны как самые маленькие в мире. Купола некоторых из этих видов достигают всего 5 сантиметров в диаметре и имеют всего четыре щупальца. Несмотря на это, они являются одними из самых ядовитых существ и даже оказались смертельными для человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что самый крупный хищник в мире весит почти 4 тонны: его боятся даже собственные дети.

Ранее Фокус писал о том, что в океане найдена редкая медуза с красной мишенью "на лбу".