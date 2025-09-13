Самый крупный хищник в мире весит почти 4 тонны: его боятся даже собственные дети

Исследователи рассказали о самом большом хищнике на планете – 3600-килограммовом гиганте, который весит больше, чем средний автомобиль. Размеры этого животного настолько велики, что порой он способен раздавить собственного детеныша.

Если говорить о хищниках, настоящими королями можно считать львов, тигров или медведей. Однако на самом деле самым крупным хищником в мире считается южный морской слон (Mirounga leonina). Технически, самыми крупными хищниками являются синие киты, но они питаются крилем, а потому это нечто иное, пишет IFLScience.

Крупнейший хищник в мире

Термин "хищник" применяется ко всему, что питается преимущественно животной пищей. С другой стороны, существуют хищные животные – группа млекопитающих, относящихся к биологическому отряду Carnivora. Все они обладают лезвиевидными зубами, называемыми хищными, которые специализированы на измельчение мяса. Увы, синие киты не относятся к этому отряду – они относятся к китообразным. В то же время южные морские слоны относятся к этому отряду.

Таким образом, именно южные морские слоны являются самыми крупными хищниками в мире. Самки, как правило, весят около 900 килограммов, а вес самцов достигает около 3600 килограммов. Для сравнения, это почти вдвое больше, чем средний вес автомобиля, или примерно в 53 раза больше, чем у самой тяжелой кольчатой нерпы (Pusa hispida) – одного из самых миниатюрных видов тюленей.

Исследователи отмечают, что даже не предел, до которого могут дотянуться эти гиганты среди млекопитающих. Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый большой из когда-либо точно измеренных морских слонов весил невероятные 4000 килограммов и достигал в длину 6,85 метра.

Чем опасны самые крупные хищники в мире?

Невероятно огромный вес таит в себе опасность не только для людей, которых южный морской слон может легко раздавить, просто перевернувшись на другой бок. Однако наблюдения показывают, что эти морские гиганты также могут быть опасны и для собственных детенышей. Это одна из причин, почему у молодых южных морских слонов смертность составляет 25% во время брачного сезона, когда они попадают под перекрестный огонь, когда гигантские самцы мечутся, отпугивая конкурентов.

Исследователи отмечают, что южные морские слоны на самом деле могут двигаться удивительно быстро с помощью коротких рывков – например, чтобы отпугнуть конкурентов.

