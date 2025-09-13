Найбільший хижак у світі важить майже 4 тонни: його бояться навіть власні діти

Дослідники розповіли про найбільшого хижака на планеті — 3600-кілограмового гіганта, який важить більше, ніж середній автомобіль. Розміри цієї тварини настільки великі, що часом вона здатна розчавити власне дитинча.

Якщо говорити про хижаків, справжніми королями можна вважати левів, тигрів чи ведмедів. Однак насправді найбільшим хижаком у світі вважається південний морський слон (Mirounga leonina). Технічно, найбільшими хижаками є сині кити, але вони харчуються крилем, а тому це щось інше, пише IFLScience.

Найбільший хижак у світі

Термін "хижак" застосовується до всього, що харчується переважно тваринною їжею. З іншого боку, існують хижі тварини — група ссавців, що належать до біологічного загону Carnivora. Всі вони мають лезоподібні зуби, звані хижими, які спеціалізовані на подрібнення м'яса. На жаль, сині кити не належать до цього загону — вони належать до китоподібних. Водночас південні морські слони належать до цього загону.

Таким чином, саме південні морські слони є найбільшими хижаками у світі. Самки, як правило, важать близько 900 кілограмів, а вага самців сягає близько 3600 кілограмів. Для порівняння, це майже вдвічі більше, ніж середня вага автомобіля, або приблизно у 53 рази більше, ніж у найважчої кільчастої нерпи (Pusa hispida) — одного з наймініатюрніших видів тюленів.

Дослідники зазначають, що навіть не межа, до якої можуть дотягнутися ці гіганти серед ссавців. Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, найбільший з коли-небудь точно виміряних морських слонів важив неймовірні 4000 кілограмів і досягав у довжину 6,85 метра.

Чим небезпечні найбільші хижаки у світі?

Неймовірно величезна вага таїть у собі небезпеку не тільки для людей, яких південний морський слон може легко розчавити, просто перевернувшись на інший бік. Однак спостереження показують, що ці морські гіганти також можуть бути небезпечними й для власних дитинчат. Це одна з причин, чому в молодих південних морських слонів смертність становить 25 % під час шлюбного сезону, коли вони потрапляють під перехресний вогонь, коли гігантські самці метушаться, відлякуючи конкурентів.

Дослідники зазначають, що південні морські слони насправді можуть рухатися напрочуд швидко за допомогою коротких ривків — наприклад, щоб відлякати конкурентів.

