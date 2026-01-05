В океане прячется медуза невероятных размеров: ее длина больше, чем синий кит (видео)

По словам исследователей, самая длинная медуза в мире может достигать невероятных 36 метров в длину. Это делает ее больше самого крупного известного животного на планете, по крайней мере, в длину.

Синие киты считаются самыми крупными известными животными, когда-либо жившими на Земле. Однако, по словам ученых, у него есть соперник, по крайней мере, что касается длины. Речь о медузе "львиная грива" (Cyanea capillata), длина которой может достигать невероятных 36 метров, пишет IFLScience.

Щупальца этих гигантских медуз могут достигать более 30,5 метра в длину. При этом длина синих китов, как правило, составляет лишь около 27 метров. Впрочем, самый крупный из когда-либо зарегистрированных экземпляров медузы "львиная грива" обладал щупальцами длиной в 36,5 метра. Для сравнения, это почти на 10 метров превышает среднюю длину синих китов.

Однако медуза "львиная грива" считается не только самой длинной, но и самой тяжелой медузой на планете. Ее вес, как считается, составляет около одной метрической тонны — не идет ни в какие сравнения с 200-тонным китом.

По словам ученых, до сих пор ведутся споры о том, является ли медуза "львиная грива" самой крупной медузой в мире. Некоторые считают, что обладателем этого титула является Номуры (Nemopilema nomurai), чей купол достигает 2 метров в диаметре, в то время как диаметр купола медузы "львиная грива" составляет лишь около 1 метра.

Купол медуз "львиная грива", как правило, персикового, светло-коричневого или темно-красного цвета. Причем, чем более темный цвет купола, тем более старым считается экземпляр.

Исследования показывают, что эти морские гиганты обитают в более холодных водах Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов. При этом Великобритания считается одним из лучших мест для наблюдения медуз "львиная голова", поскольку летом они часто встречаются вдоль побережья.

Укус медузы "львиная грива" редко бывает летальным, однако, по словам ученых, он может быть очень болезненным и вызывает ряд неприятных симптомов, в том числе:

тошнота;

потливость;

судороги;

головные боли.

