Чудовисько з 24 очима: у ставку в Гонконзі виявили дивний і абсолютно новий для науки вид

Дивне відкриття було зроблено в ставку для вирощування креветок у природному заповіднику в Гонконзі.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів і ми, на жаль, все ще не знаємо про існування багатьох з них. Тепер, у ставку для вирощування креветок у природному заповіднику Май По в Гонконзі дослідники виявили новий вид медуз сімейства Tripedaliidae, пише Фокус.

Довжина тварини становить лише трохи більше 1 сантиметра, що ускладнює її виявлення в каламутній воді. За словами вчених, це відкриття додає четвертого описаного представника до сімейства Tripedaliidae, невеликої групи близькоспоріднених кубомедуз. Ці дивні істоти загалом становлять невелику групу кнідарій, і на сьогодні у світі відомо лише 49 видів.

Дослідження очолив професор Цю Цзяньвень з Гонконзького баптистського університету (HKBU), морський біолог, який вивчає реакцію прибережних екосистем на зміни. Його дослідження, як правило, зосереджені на морських безхребетних, тварин без хребта, що мешкають у морі.

Під час дослідження команда провела відбір нічних проб із креветкових ставків, розташованих між мангровими заростями і відкритим естуарієм у період з 2020 по 2022 рік. Зазначимо, що естуарій — прибережна зона, де зустрічаються річка і море, приносить припливи, які освіжають ці ставки. Вода в цьому місці являє собою суміш прісної та морської води.

Проаналізувавши проби вчені виявили абсолютно новий для науки вид, який отримав назву Tripedalia maipoensis — медузи мають прозорий, майже безбарвний купол округлої кубічної форми. Купол медузи сягає трохи більше сантиметра, що дає змогу тварині залишатися досить крихітною, щоб ховатися серед стебел рослин.

За словами вчених, у кожному кутку медузи розташовані три сплощені м'язисті подушечки, які закріплюють щупальця, виступають назовні і допомагають відштовхувати воду під час плавання тварини. До кінчика кожної подушечки звисає одне щупальце, що досягає приблизно 10 сантиметрів у довжину.

Коли купол медузи стискається і розслабляється, тонкий веларіум, м'язистий шар, що частково закриває отвір, допомагає сфокусувати струмінь води позаду медузи. Tripedalia maipoensis використовує цей сфокусований імпульс, щоб плавати швидше, ніж багато інших медуз, які дрейфують зі слабшими імпульсами.

Тіло нового виду медуз також було досліджено під мікроскопом: вчені виявили, що воно має деякі спільні риси зі своїм карибським родичем Tripedalia cystophora, але відрізняється кількома ключовими ознаками. У нового виду три педалії на кожному кутку купола, тільки одне щупальце на кожній подушечці та розгалужені канали у веларіумі.

Дослідники також побудували генеалогічне древо, що показує спорідненість видів, використовуючи ДНК кількох генів. Ці порівняння помістили Tripedalia maipoensis поруч із Tripedalia cystophora, підтвердивши, що вони є близькими родичами, а не одним видом.

Аналіз також показав, що як і ближчі родичі, Tripedalia maipoensis має 24 ока, розташованих у чотирьох групах на структурах, які називаються ропаліями. Ропалій, сенсорна булава, яка утримує кожну групу очей, звисає трохи нижче краю купола.

У кожній групі два великих лінзових ока, що формують зображення ока з маленькими лінзами, відповідають за більшу частину детального зору. Решта чотири ямково-щілинних ока — це простіші органи, які в основному відстежують світло і темряву, а не чіткі форми.

Команда також провела низку експериментів, які показали, що деякі очі Tripedalia cystophora спрямовані вгору і допомагають медузі залишатися під пологом мангрових заростей. Ці очі постійно спрямовані на поверхню води, забезпечуючи тварині достатню візуальну орієнтацію для обходу коріння та інших перешкод.

Під час написання використовували матеріали Zoological Studies, Earth.com.