Медуза Горгона мешкала на Землі 450 млн років тому: який вигляд мав древній предок медузи (фото)

Дослідники виявили зразок стародавнього предка медузи, який жив на планеті близько 450 мільйонів років тому, і мав вигляд Медузи Горгони з копицею змій на голові.

Медузи — тендітні, майже примарні істоти, проте за певних умов ці примарні безхребетні можуть розповідати історії задовго після своєї смерті. Тепер у новому дослідженні, недалеко від Квебека (Канада) морські палеонтологи виявили новий вид безхребетного, який коливався в палеозойських океанічних течіях понад 450 мільйонів років тому, пише Фокус.

Нова скам'янілість отримала назву Paleocanna tentaculum і може бути не дуже схожою на своїх нащадків, які живуть нині, але, за словами авторів дослідження, цей трубчастий поліп тісніше пов'язаний із сучасними медузами, ніж з іншими своїми давніми родичами.

За словами вчених, геологічний літопис містить набагато більше прикладів викопних хребетних, ніж безхребетних, або тварин без хребта. З огляду на вкрай мізерну кількість зразків безхребетних у палеонтологічному літописі, автори дослідження були особливо раді нарешті вивчити колекцію унікальних екземплярів, які зберігаються в Монреальському музеї палеонтології та еволюції.

Зазначимо, що вперше зразки були виявлені під час розкопок 2010 року у Верхній формації Невіль у низовині Святого Лаврентія — приблизно за 30 км на північний схід від Квебека. Загалом було вилучено 15 вапнякових плит.

За словами співавтора дослідження, палеонтолога з Університету Макгілла Луї-Філіпа Батемана, вони з колегами нарахували близько 135 скам'янілих екземплярів, сфотографували та виміряли 39 із них. Далі команда порівняла їхню анатомію з 69 нині живими і вимерлими видами, спорідненими сучасним медузам. Результати виявили, що багато з цих істот були орієнтовані в одному напрямку, коли померли.

Скам'янілості щупалець палеоканни, як згруповані, так і окремі, орієнтовані в одному напрямку, що вказує на швидке поховання Фото: McGill University

За словами іншого співавтора дослідження, палеобіолога з Університету Монреаля Грети Рамірес-Герреро, вони з колегами дійшли висновку, що стародавні предки медуз були поховані на місці або не були переміщені далеко перед похованням. Настільки швидке поховання в поєднанні з низьким вмістом кисню в навколишньому середовищі сповільнило розкладання і допомогло зберегти тварин до того, як осад перетворився на камінь.

Команда зазначає, що на відміну від багатьох видів медуз, Paleocanna tentaculum не був організмом, що вільно плавав. Замість цього трубчастий поліп, імовірно, прикріплювався до дна палеозойського океану, використовуючи свою корону щупалець для захоплення здобичі поблизу.

Незважаючи на свій інопланетний вигляд, таксономічний аналіз показує, що ці стародавні істоти набагато ближчі до нині живих видів, таких як кубомедузи, ніж до вимерлих трубчастих тварин. За словами вчених, це наближає цю тварину до сучасних морських безхребетних набагато ближче, ніж більшість інших викопних поліпів. Крім своєї унікальності, P. tentaculum служить цінним нагадуванням про те, що важливі палеонтологічні відкриття не завжди відбуваються в найвідоміших викопних формаціях.

Під час написання використовували матеріали Journal of Paleontology, Popular Science.