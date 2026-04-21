Медуза Горгона обитала на Земле 450 млн лет тому: как выглядел древний предок медузы (фото)

Исследователи обнаружили образец древнего предка медузы, жившего на планете около 450 миллионов лет назад, и выглядели как Медуза Горгона с копной змей на голове.

Медузы — хрупкие, почти призрачные существа, однако при определенных условиях эти призрачные беспозвоночные могут рассказывать истории задолго после своей смерти. Теперь в новом исследовании, недалеко от Квебека (Канада) морские палеонтологи обнаружили новый вид беспозвоночного, который колебался в палеозойских океанических течениях более 450 миллионов лет назад, пишет Фокус.

Новая окаменелость получила название Paleocanna tentaculum и может быть не очень похоже на своих ныне живущих потомков, но, по словам авторов исследования, этот трубчатый полип более тесно связан с современными медузами, чем с другими своими древними родственниками.

По словам ученых, геологическая летопись содержит гораздо больше примеров ископаемых позвоночных, чем беспозвоночных, или животных без позвоночника. Учитывая крайне скудное количество образцов беспозвоночных в палеонтологической летописи, авторы исследования были особенно рады наконец изучить коллекцию уникальных экземпляров, хранящихся в Монреальском музее палеонтологии и эволюции.

Отметим, что впервые образцы были обнаружены во время раскопок 2010 года в Верхней формации Невиль в низменности Святого Лаврентия — примерно в 30 км к северо-востоку от Квебека. В общей сложности было извлечено 15 известняковых плит.

По словам соавтора исследования, палеонтолога из Университета Макгилла Луи-Филиппа Батемана, они с коллегами насчитали около 135 окаменелых экземпляров, сфотографировали и измерили 39 из них. Далее команда сравнила их анатомию с 69 ныне живущими и вымершими видами, родственными современным медузам. Результаты обнаружили, что многие из этих существ были ориентированы в одном направлении, когда умерли.

Окаменелости щупалец палеоканны, как сгруппированные, так и отдельные, ориентированы в одном направлении, что указывает на быстрое захоронение Фото: McGill University

По словам другого соавтора исследования, палеобиолога из Университета Монреаля Греты Рамирес-Герреро, они с коллегами пришли к выводу, что древние предки медуз были погребены на месте или не были перемещены далеко перед погребением. Столь быстрое погребение в сочетании с низким содержанием кислорода в окружающей среде замедлило разложение и помогло сохранить животных до того, как осадок превратился в камень.

Команда отмечает, что в отличие от многих видов медуз, Paleocanna tentaculum не был свободно плавающим организмом. Вместо этого трубчатый полип, вероятно, прикреплялся ко дну палеозойского океана, используя свою корону щупалец для захвата добычи поблизости.

Несмотря на свой инопланетный вид, таксономический анализ показывает, что эти древние существа гораздо ближе к ныне живущим видам, таким как кубомедузы, чем к вымершим трубчатым животным. По словам ученых, это приближает данное животное к современным морским беспозвоночным гораздо ближе, чем большинство других ископаемых полипов. Помимо своей уникальности, P. tentaculum служит ценным напоминанием о том, что важные палеонтологические открытия не всегда совершаются в самых известных ископаемых формациях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в океане бродит "монстр с львиной гривой": весит около тонны и орудует 30-метровыми щупальцами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые видели лишь одну: в океане найдена редкая медуза с красной мишенью "на лбу".

При написании использовались материалы Journal of Paleontology, Popular Science.