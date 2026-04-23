Останки принадлежали не людям: что нашли археологи на юге Польши (фото)

На основе детального анализа зубов и генетического материала ученые подтвердили, что останки древних людей, найденные в польской пещере Стайня, принадлежали неандертальцам. Эти открытия дали новое представление о том, как ранние люди жили и передвигались по Европе в холодный период доисторических времен.

Возраст останков датируется периодом от 92 000 до 119 000 лет назад, что однозначно относит их к среднему палеолиту, пишет Фокус.

Отправной точкой для идентификации стали четыре зуба, найденные в пещере, поскольку их размер и строение точно соответствовали известным признакам неандертальцев. Чтобы подтвердить это, ученые извлекли митохондриальную ДНК, которая подтвердила эту классификацию.

Обнаруженные останки принадлежали по меньшей мере семи лицам. Некоторые фрагменты были слишком неполными для точной идентификации, поэтому общее количество может быть несколько больше. Исследователи сравнили генетические последовательности с теми, что были получены из других мест находок неандертальцев, а также с денисовцами и современными людьми.

Фото: Current Biology

Ближайшие совпадения указывали на популяции из Западной Европы и Северного Кавказа, что свидетельствует о том, что эти группы перемещались на большие расстояния, а территория современной Польши была частью их ареала.

Результаты ДНК-анализа выявили тесную связь между тремя лицами, которые имели идентичные митохондриальные последовательности, переданные по материнской линии. Это указывает на прямые родственные отношения, возможно, между матерью и ее детьми. Такие находки помогли составить более четкое представление о социальной структуре неандертальцев, показав, что семейные группы, вероятно, проживали вместе в таких средах.

Кости животных, найденные в тех же слоях, предоставили доказательства того, что в то время в регионе царил более холодный климат. Это соответствует тому, что уже известно об условиях, в которых жили неандертальцы.

Это исследование помогает объяснить, как ранние группы людей распространялись по Европе, приспосабливались к холодному климату и поддерживали родственные связи с течением времени.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Current Biology.