Останки належали не людям: що знайшли археологи на півдні Польщі (фото)

На основі детального аналізу зубів та генетичного матеріалу вчені підтвердили, що останки древніх людей, знайдені у польській печері Стайня, належали неандертальцям. Ці відкриття дали нове уявлення про те, як ранні люди жили та пересувалися Європою в холодніший період доісторичних часів.

Вік останків датується періодом від 92 000 до 119 000 років тому, що однозначно відносить їх до середнього палеоліту, пише Фокус.

Відправною точкою для ідентифікації стали чотири зуби, знайдені в печері, оскільки їх розмір і будова точно відповідали відомим ознакам неандертальців. Щоб підтвердити це, вчені витягли мітохондріальну ДНК, яка підтвердила цю класифікацію.

Виявлені останки належали щонайменше семи особам. Деякі фрагменти були занадто неповними для точної ідентифікації, тому загальна кількість може бути дещо більшою. Дослідники порівняли генетичні послідовності з тими, що були отримані з інших місць знахідок неандертальців, а також з денисовцями та сучасними людьми.

Фото: Current Biology

Найближчі збіги вказували на популяції із Західної Європи та Північного Кавказу, що свідчить про те, що ці групи переміщалися на великі відстані, а територія сучасної Польщі була частиною їхнього ареалу.

Результати ДНК-аналізу виявили тісний зв'язок між трьома особами, які мали ідентичні мітохондріальні послідовності, передані по материнській лінії. Це вказує на прямі родинні стосунки, можливо, між матір’ю та її дітьми. Такі знахідки допомогли скласти чіткіше уявлення про соціальну структуру неандертальців, показавши, що сімейні групи, ймовірно, проживали разом у таких середовищах.

Кістки тварин, знайдені в тих самих шарах, надали докази того, що в той час у регіоні панував холодніший клімат. Це відповідає тому, що вже відомо про умови, в яких жили неандертальці.

Це дослідження допомагає пояснити, як ранні групи людей поширювалися по Європі, пристосовувалися до холодного клімату та підтримували родинні зв’язки з плином часу.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Current Biology.