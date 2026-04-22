Открытие в пещере: испанских археологов удивила находка времен Средневековья (фото)

Археологические раскопки на севере Испании позволили обнаружить пещеру, в которой сохранились следы человеческой деятельности, продолжавшейся на протяжении многих веков. Этот памятник, расположенный вблизи города Рибадео в регионе Галисия, демонстрирует, как одно и то же место с течением времени может использоваться разными группами людей.

Исследования в пещере Кова-де-Сан-Хоан-Велло начались в 2021 году после того, как сообщения о незаконных раскопках привели к обнаружению человеческих останков. Команда под руководством археолога Ребекки Бланко задокументировала несколько этапов человеческой деятельности внутри пещеры, пишет Фокус.

Среди самых значительных находок была небольшая прямоугольная часовня с четко выраженной апсидой. Анализ раствора позволил датировать ее строительство XII или XIII веком. Ее необычное расположение внутри пещеры указывает на то, что пространство было приспособлено для христианского богослужения, а не построено как традиционная церковь.

Рядом с часовней исследователи обнаружили захоронения. Могилы были в целом простыми и подверглись воздействию влаги, что сказалось на их состоянии сохранности. Несмотря на их скромность, одна общая черта выделялась: каждая могила содержала монеты, датированные XVI-XVIII веками. Их наличие показало, что погребальные обряды на этом месте продолжались еще долго после того, как была возведена часовня.

Среди самых выдающихся находок была небольшая прямоугольная часовня с четко выраженной апсидой

Под этими более поздними слоями были найдены следы более ранней деятельности. В некоторых частях пещеры были обнаружены признаки добычи горной породы, вероятно связанные с горным делом. Учитывая окружающий контекст, этот этап может датироваться железным веком и продолжался вплоть до римского периода.

Рядом расположенное поселение на вершине холма с известными остатками горной деятельности подтверждает эту интерпретацию, указывая на то, что пещера когда-то играла роль в добыче ресурсов.

Исследователи также отметили наличие в пещере минералов, богатых железом. Вода, проходящая сквозь такие материалы, может приобретать особые свойства, что в некоторых исторических контекстах ассоциировалось с ритуальными или символическими практиками. Эта деталь может объяснить, почему место оставалось важным даже после того, как его первоначальное назначение изменилось.

Находки указывают на то, что пещера не была заселена непрерывно в строгом смысле. Вместо этого разные группы возвращались к тому же месту со временем, каждая используя его для новой цели. То, что сначала было местом добычи, впоследствии приобрело ритуальное значение, после чего было приспособлено для христианского богослужения, а в конце концов использовалось как место захоронения.

Само исследование началось после сообщения группы Mariña Patrimonio, которое выявило признаки нарушения. Их действия привели к официальным раскопкам и охране места. Планируются дальнейшие исследования, чтобы лучше определить масштабы горной деятельности и выяснить, была ли когда-то связана с часовней небольшая монастырская община.

Этот случай показывает, как одно место может иметь разные значения на протяжении времени. Понимание такого многослойного использования помогает объяснить, как человеческая деятельность приспосабливается как к окружающей среде, так и к верованиям, давая более четкое представление о долгосрочных культурных изменениях.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Mariña Patrimonio.