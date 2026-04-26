Считает Чернобыль своим домом: назван хищник, процветающий среди радиации (видео)

Спустя 40 лет после чернобыльской катастрофы исследователи обнаружили, что волкам удалось адаптироваться к жизни в условиях радиации — их секрет раскрыт.

С момента катастрофического взрыва 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, расположенной недалеко от города Припять, прошло 40 лет. Изолированные леса, раскинувшиеся на руинах Чернобыльской зоны отчуждения все еще непригодны для жизни людей, но исследования показывают, что некоторым животным удается процветать в столь экстремальных условиях, пишет Фокус.

Наблюдения показывают, что за последние четыре десятилетия большое количество животных переселилось в эту среду обитания, свободную от людей. Среди них — серые волки (Canis lupus), хищники высшего порядка, плотность популяции которых в зоне отчуждения резко возросла с 1986 года.

Теперь новое генетическое исследование, проведенное эволюционными биологами Карой Лав и Шейном Кэмпбелл-Статоном из Принстонского университета, может помочь ученым понять, почему это происходит. Результаты показывают, что у хищников наблюдаются генетические различия с волками из других регионов мира — это позволяет предположить, что у волков, вероятно, могут развиваться признаки, помогающие им справляться с повсеместным ионизирующим излучением в регионе.

По словам Кэмпбелл-Статона, они с коллегами полагают, что внутри популяции существует генетическая изменчивость, которая позволяет некоторым особям быть более устойчивыми или выносливыми к этому излучению. Предполагается, что животные могут болеть раком с той же частотой, но, вероятно, это не так сильно влияет на их функционирование, как на животных за пределами зоны отчуждения.

Однако до сих пор было не ясно, как это работает. Теперь ученые считают, что закрытие Зоны отчуждения для посещения превратило ее в своего рода "радиоактивный райский сад". Со временем многие животные не просто вернулись в регион, но также научились процветать в нем. Среди этого биоразнообразия такие животные, как:

олени;

зубры;

кабаны;

волки;

собаки и другие.

И все же, наблюдения показывают, что одна популяция в зоне отчуждения выделяется на фоне других: численность волков более чем в 7 раз выше. В новой работе команда из Принстонского университета сосредоточилась на том, чтобы понять, как им это удалось.

В ходе исследования ученые отобрали образцы крови у нескольких волков, а также взяли пробы у животных из Беларуси, где уровень радиации ниже, и в Йеллоустонском национальном парке — где уровень радиации в пределах нормы.

Результаты обнаружили 3180 генов, которые ведут себя по-разному у чернобыльских волков по сравнению с другими популяциями. Далее ученые сравнили эти генетический набор с генетическими данными человека из Атласа генома рака (TCGA), ища маркеры 10 типов опухолей, общих для людей и собак. Команда обнаружила 23 гена, связанных с раком, которые были более активны у чернобыльских волков. Любопытно, что эти гены связаны с лучшими показателями выживаемости при некоторых видах рака у людей.

Ученые полагают, что генетический профиль чернобыльских волков, вероятно, сформирован длительным воздействием радиации на протяжении многих поколений. Простыми словами, хищники живут в радиоактивной зоне, питаясь животными, подвергшимися облучению, которые, в свою очередь питаются растениями, также подвергшимися облучении. Авторы считают, что полученные ими результаты в будущем могут быть полезны для разработки новых типов лечения рака у людей.

При написании использовались материалы NPR Short Wave, Science Alert.