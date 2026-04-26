Последний рай на Земле: на 1500 островах живут те, кого не встретишь больше нигде на планете

Это уникальное место считается одним из самых биоразнообразных на планете, а потому его прозвали "последним раем на Земле".

Архипелаг Раджа Ампат в Индонезии представляет собой более 1500 островов, заселенных видами, которые не встречаются больше нигде на Земле. Регион считается одним из самых биоразнообразных морских местообитаний на планете, где обитают тысячи уникальных видов рыб, моллюсков и кораллов, пишет Фокус.

Удаленное расположение архипелага позволяет дикой природе процветать без воздействия интенсивной человеческой деятельности, поэтому его и называют "последним раем на Земле". По словам ученых, архипелаг Ампат расположен в "коралловом треугольнике" западной части Тихого океана, а потому рифы этого региона являются одними из самых здоровых в мире и выступают в качестве важной среды обитания для разнообразной морской жизни. Более того, уникальные условия региона означают, что многие виды, обитающие здесь, по сути, не встречаются больше нигде на Земле.

Например, в 2020 году на архипелаге зафиксировали акулу-бегунью, которая передвигалась по морскому дну с помощью грудных и тазовых плавников. Вид был назван леопардовой акулой-эполеткой (Hemiscyllium freycineti) и был объявлен новым видом для науки.

Исследования также показали, что Раджа Ампат также является одним из немногих мест, где обитает хохлатая акула-воббегонг. Эти необычные акулы имеют странный вид: напоминают плоскую раздавленную картофелину и весьма бахромчатые по краям.

Архипелаг также является домом для самой высокой доли меланизма среди черных мант Mobula birostris и Mobula alfredi — рифовых мант. Отметим, что меланизм — это разновидность гиперпигментации, придающая животным однородную и темную окраску. Можно сказать, это готическая манта.

Любопытно, что биоразнообразе архипелага не ограничивается только водой. Недавно ученые отправились на вершину горы Нок на острове Ваигео — самого большого из основных островов Раджа Ампата — в поисках давно утраченного вида орхидей. В результате, команде удалось не просто заново открыть новый вид, но также и обнаружить неизвестную ранее ярко-красную орхидею, получившую название Dendrobium lancilabium.

При написании использовались материалы CURIOUS, All Access, IFLScience.