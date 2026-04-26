Останній рай на Землі: на 1500 островах живуть ті, кого не зустрінеш більше ніде на планеті

Це унікальне місце вважається одним із найбільш біорізноманітних на планеті, а тому його прозвали "останнім раєм на Землі".

Архіпелаг Раджа Ампат в Індонезії являє собою понад 1500 островів, заселених видами, які не зустрічаються більше ніде на Землі. Регіон вважається одним із найбільш біорізноманітних морських місць існування на планеті, де мешкають тисячі унікальних видів риб, молюсків і коралів, пише Фокус.

Віддалене розташування архіпелагу дає змогу дикій природі процвітати без впливу інтенсивної людської діяльності, тому його й називають "останнім раєм на Землі". За словами вчених, архіпелаг Ампат розташований у "кораловому трикутнику" західної частини Тихого океану, а тому рифи цього регіону є одними з найздоровіших у світі та слугують важливим середовищем існування для різноманітного морського життя. Ба більше, унікальні умови регіону означають, що багато видів, що мешкають тут, по суті, не зустрічаються більше ніде на Землі.

Наприклад, 2020 року на архіпелазі зафіксували акулу-бігунку, яка пересувалася морським дном за допомогою грудних і тазових плавників. Вид був названий леопардовою акулою-еполіткою (Hemiscyllium freycineti) і був оголошений новим видом для науки.

Дослідження також показали, що Раджа Ампат також є одним з небагатьох місць, де мешкає чубата акула-воббегонг. Ці незвичайні акули мають дивний вигляд: нагадують плоску розчавлену картоплину і вельми торочкуваті по краях.

Архіпелаг також є домівкою для найвищої частки меланізму серед чорних мант Mobula birostris і Mobula alfredi — рифових мант. Зазначимо, що меланізм — це різновид гіперпігментації, що надає тваринам однорідного і темного забарвлення. Можна сказати, це готична манта.

Цікаво, що біорізноманіття архіпелагу не обмежується тільки водою. Нещодавно вчені вирушили на вершину гори Нок на острові Ваігео — найбільшого з основних островів Раджа Ампата — у пошуках давно втраченого виду орхідей. У результаті, команді вдалося не просто заново відкрити новий вид, але також і виявити невідому раніше яскраво-червону орхідею, що отримала назву Dendrobium lancilabium.

Під час написання використовували матеріали CURIOUS, All Access, IFLScience.