Рай на Землі. Вчені спробували дізнатися, де на планеті міг знаходитися Едем

Якщо взяти біблійний опис, то можна припустити, що Едемський сад знаходиться десь поблизу Іраку та Ірану в районі Перської затоки

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Едемський сад — біблійне місце, яке глибоко вкоренилося в уяві християнства та юдаїзму. Чи існував цей рай насправді й де б він знаходився в такому разі, пише IFLScience.

Зрозуміло, що Едемський сад пронизаний символізмом, і є багато моментів цієї історії, які неможливо зрозуміти з раціональних позицій (наприклад, не зовсім віриться, що змії можуть розмовляти).

А проте, цілком логічно припустити, що цей міфологічний сад був заснований на реальній місцевості.

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Відомо, що Едем — це місце, де вперше були створені люди. Перші двоє людей, гола пара, на ім'я Адам і Єва, невинно блукали цим раєм, поки підступний змій і заборонений плід не принесли їм (а отже, і всьому людству) серйозні неприємності.

Вважається, що ця історія символізує те, як люди впали з позиції дитячої невинності і благословення до стану, що визначається свободою волі та знаннями, а також злом та смертю.

Місцезнаходження саду описане в Бутті 2:10-14:

"В Едемі брала початок річка, яка зрошувала цей сад і далі розділялась на чотири річки. Назва першої — Пішон. Вона обтікає цілий край Хавіла, де є золото, а золото того краю добре; також там є бделій і камінь онікс. Назва другої річки — Гіхон. Вона обтікає цілий край Куш. Назва третьої річки — Хіддекель. Вона тече на схід від Ассирії. А річка четверта — Євфрат".

Ключовим тут є те, що він знаходився там, де зливаються чотири річки. Дві з цих річок ми знаємо і сьогодні: Тигр та Євфрат. Вони беруть початок на території Туреччини, потім протікають через Сирію та Ірак і впадають у Перську затоку.

[ + – ] На півдні Іраку Євфрат зливається з Тигром, перетворюючись на річку Шатт-ель-Араб, яка потім впадає в Перську затоку Фото: Sentinel–2/ESA

Проте залишається незрозумілим, що означають назви "Пішон" і "Гіхон". Протягом століть деякі богослови припускали, що вони можуть стосуватися річок Ганг в Індії й Ніл в Єгипті, хоча інші зазначали, що в цьому випадку йдеться про величезну частину Землі.

Жан Кальвін, богослов 16-го століття, відомий своєю роллю в протестантській Реформації, писав: "Багато хто думає, що Пісон і Гіхон — це Ганг і Ніл; однак похибку цих людей переконливо спростовують відстанню між положеннями цих річок. Люди, які навіть до Дунаю змушені летіти, просто не хочуть думати, що житло однієї людини простягається від найвіддаленішої частини Азії до крайньої точки Європи".

Проте, виходячи зі згадки про Тигр і Євфрат, можна припустити, що Едемський сад черпав певне натхнення з місцевості в Іраку та Ірані, де ці дві річки зливаються біля Перської затоки. Зокрема, на ірано-іракському кордоні є річка Шатт-ель-Араб, яка утворюється при злитті згаданих річок.

[ + – ] Зокрема, на ірано-іракському кордоні є річка Шатт-ель-Араб, яка утворюється при злитті згаданих річок Фото: Homo Cosmicos/Shutterstock.com

Якщо дивитися на місцезнаходження Едемського саду під кутом науки й вважати його символом походження людини, то нам, безсумнівно, слід звернути свої погляди до Африки.

Так звана Колиска людства знаходиться в Південній Африці приблизно за 50 кілометрів на північний захід від Йоганнесбурга. Це місце є домом для найбільшої концентрації останків людських предків у світі.

Серед тисяч скам'янілостей, знайдених тут, дослідники розкопали рештки австралопітека, раннього мавпоподібного виду людини, якому приблизно 3,4 — 3,7 мільйона років.

Лише 200,00 — 300,000 років тому з'явився сучасний Homo sapiens. Знову ж таки, Африка була місцем цього розвитку, і сучасні люди, найімовірніше, вперше з'явилися десь в районі сучасної Ефіопії.

Отже, якщо ми шукаємо "науковий" Едемський сад, то, схоже, Південна Африка та Ефіопія — наш найкращий вибір. Проте, чи були ці місця колись раєм, де колись зустрічалися чотири річки, ще належить з'ясувати.

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