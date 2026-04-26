Недостающий фрагмент библейской истории: у Красного моря найдена статуя, связанная с Моисеем

Археологи заявили, что им удалось обнаружить часть древней статуи фараона, который, как считается, является царем, упомянутым в библейской истории Моисея.

Согласно Библии, Моисей столкнулся с фараоном, который отказался освободить израильтян из рабства — это положило начало событиям, описанным в повествовании Исхода. Теперь археологи утверждают, что им, вероятно, удалось обнаружить фрагмент статуи Рамсеса II, одного из самых могущественных правителей Древнего Египта, которого многие историки связывают с фараоном, описанным в Книге Исход, пишет Фокус.

Отметим, что часть большой статуи была обнаружена в Тель-Фарауне в восточной части дельты Нила, северо-западу от Красного моря. Открытие было сделано во время раскопок, проводимых Высшим советом по древностям и представляет собой ноги и основание.

Археологи отмечают, что фрагмент достигает в высоту около двух метров и весит около 5-6 тонн. Некоторые части статуи изношены и повреждены, но, ученые утверждают, что сохранилось достаточно деталей, чтобы связать статую с царскими скульптурами, созданными в период Нового царства Египта, в период с 1550 по 1070 год до нашей эры.

Предварительный анализ также предполагает, что статуя, возможно, изначально не была вырезана для места, где она была обнаружена. Ученые предполагают, что скульптура, вероятно, могла быть перевезена из пи-Рамсеса, великого царского города, основанного Рамсесом II в дельте Нила. Считается, что позже статуя была перевезена в Тель-Фараун, в древности известный как Эмет, где, по словам археологов, могла быть повторно использована в храмовом комплексе.

Считается, что на фрагменте изображен Рамсес II, один из самых могущественных правителей Древнего Египта Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Известно, что Рамсес правил в период с 1279 по 1213 год до нашей эры и был известен своей военной мощью и стратегическим гением, возглавляя армию численностью около 100 000 человек. Многие историки часто отождествляют библейского фараона с Рамсесом II, в первую очередь, из-за Исхода 1:1, где упоминается строительство города Раамсеса (или Пи-Рамсеса) еврейскими рабами, города, знаменитого постройки Рамсесом II в XIII веке до нашей эры. Однако, стоит отметить, что в Библии не называется имя фараона.

Эксперты также полагают, что в прошлом статуя могла быть частью гораздо большей скульптурной группы, возможно, изображавшей царя рядом с египетскими божествами. Аналогичные находки на других археологических памятниках показали, что правители располагались церемониальными триадами — это является рспространенной чертой монументального храмового искусства Древнего Египта.

Археологи планируют продолжить анализ, чтобы изучить камень, техники резьбы и детали поверхности — считается, что анализ поможет лучше понять, как статуя могла быть перемещена через дельту Нила.

При написании использовались материалы Daily Mail.